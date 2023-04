Dirigentes de la oposición cuestionaron el operativo para detener a los agresores de Berni

Compartir esta noticia:

Dirigentes de la oposición cuestionaron hoy el operativo policial por el que fueron detenidos los colectiveros acusados de golpear al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, durante una protesta que realizaron tras el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620.

Luego de que fueron detenidos Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, los dos choferes acusados de haber agredido físicamente al funcionario nacional, varias líneas de colectivos de la empresa Almafuerte se encuentran de paro como medida de protesta.

Se trata de las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628, a la vez que se dio a conocer un comunicado firmado por Choferes Unidos en el cual, entre otras cosas, repudian el allanamiento realizado a los domicilios de los trabajadores y comparan el procedimiento con los que se hacían en la época de la dictadura militar.

Cabe recordar que a través de un posteo en su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió públicamente al crimen del colectivero y criticó el operativo policial que se llevó adelante para detener a los compañeros de Barrientos que agredieron a Sergio Berni.

Por su parte, la titular del PRO y aspirante presidencial, Patricia Bullrich, también expresó su repudio a través de su cuenta de la red social Twitter.

«A los narcos y a los delincuentes nunca les pasa nada. Pero para arrestar a un laburante mandan a todo un escuadrón. Siempre del lado de los chorros», apuntó la ex ministra de Seguridad de la Nación.

En esa línea, la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal apuntó: «En lugar de perder tiempo y recursos deteniendo laburantes y denunciando complots fantasiosos, ¿por qué no se ocupan de que los bonaerenses puedan salir a la calle sin miedo? Ese es su trabajo, no este circo».

«Lamentable; el show de Sergio Berni continúa. En todo caso lo hubieran citado a declarar; cual es la necesidad de detenerlo, de ese modo, como si fuera un delincuente. Que peligro le puede causar a la sociedad un chofer de colectivo? Además mintió; dijo que no lo denunciaría», publicó en Twitter el diputado nacional y economista Martín Tetaz.

En tanto, el presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radica Mario Negri opinó: «Asesinan a un trabajador, sus compañeros reclaman seguridad, un funcionario arma un show cinematográfico y provoca una reacción».

«¿Qué es más violento? ¿La indignación de las víctimas o la sobreactuación del responsable de la seguridad? Para Axel Kicillof lo primero. Y los detiene», completó Negri.

También se manifestó en las redes la diputada nacional Karina Banfi: «No fueron a buscar a delincuentes, ni a los narcos que todos los vecinos saben donde están. Son trabajadores muertos de miedo porque los matan por nada. Los buscan como criminales. Todo al revés!».

