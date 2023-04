El enemigo es la pobreza, no los datos

Compartir esta noticia:

El periodista Javier Urban reflexiona ante la polémica instalada en torno al porcentaje de pobreza e indigencia en La Pampa, a partir de los datos revelados por el flamante Índice de Vulnerabilidad Social presentado por el gobierno provincial que difieren de los revelados por el INDEC.









(Por Javier Urban) Es tan cierto que la cobertura social en La Pampa es mucho mejor que en otros distritos, como que los sueldos aquí son demasiado bajos. El único problema es la pobreza, a la que hay que combatir afectando intereses concentrados.

Para cualquiera que no viva en un frasco, era una obviedad que el INDEC publicaría, el jueves que pasó, un índice de pobreza aumentado en la población económicamente activa y un índice de indigencia que no habría bajado nada, o muy poco, respecto del segundo semestre del año pasado.

O sea, que la pobreza estaría alrededor del 40 %, finalmente dijeron que es del 39,2 por ciento y que la indigencia andaría alrededor del 8 y medio por ciento, finalmente fue del 8,1%, o sea una décima mejor que en el segundo semestre de 2021. Estas son cifras de los últimos 6 meses del 2022. O sea, para el INDEC hay más de 18 millones de personas en situación de pobreza y casi 4 millones de personas en situación de indigencia en todo el país. Los datos son durísimos, pero absolutamente esperables…

Claro que una cosa es eso y otra es aceptar esa data como la revelación de la situación social, que es aceptable en lo global, o sea en lo que uno esperaba para todo el país en su conjunto, pero que no refleja la subjetividad de cada lugar con certeza. Algo que es fácilmente comprobable desde la provincia de La Pampa.

Se sabe que las situaciones límites que uno puede observar, si alguna vez anda por Bs As, no se dan en La Pampa, en ningún lado. Allá cada dos o tres cuadras hay gente durmiendo, o sea viviendo, literalmente en la calle, familias enteras están en esa situación….y definitivamente eso acá no pasa. Entonces, no puede ser que el índice de pobreza e indigencia de Bs As, pero no sólo de Bs As, sino de la mayoría de las provincias argentinas sea mejor que el de La Pampa…insisto, con sólo haber estado en Bs As en los últimos años, cualquiera pudo haber visto una diferencia muy notable entre cualquiera de nuestros pueblos y ciudades y lo que desgarradoramente se observa en la Capital Federal. Y eso el INDEC no lo refleja.

Por eso, sabiendo que el jueves pasado el INDEC publicaría datos que, otra vez, le otorgarían a La Pampa números, que vaya a saber uno por qué, marcan una situación imperceptible en la realidad de los pueblos y ciudades de la provincia, el gobierno presentó el lunes de la semana pasada, los primeros datos del Índice de Vulnerabilidad Social, que decidió instrumentar cuando, después de haber invertido más de 830 millones de pesos para asistir a 10 mil 500 familias con el RAFE, el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario en abril del 2022, después de que el INDEC en marzo de ese año revelara que en segundo semestre de 2021, los datos de pobreza e indigencia eran muy preocupantes, 33% en Pobreza y 13,8% en Indigencia. Después de aquella inversión de más de 830 millones de pesos, la medición siguiente del INDEC para el primer semestre del 2022, la indigencia en la provincia había bajado sólo a un 13,2 %. O sea, sólo 6 décimas.

Algo andaba tan mal como nos imaginábamos quienes recorrimos las calles porteñas, hábitat de familias enteras soportando el frío crudo del invierno o el infernal calor en el verano, pero que las mediciones ignoraban, si al fin de cuentas el índice de indigencia porteño era mejor que el de La Pampa. Por eso, Ziliotto dispuso trabajar en un índice de vulnerabilidad.

Lógicamente los medios porteños, salieron a decir que Ziliotto en La Pampa, como no le gustó el dato de pobreza se armó un INDEC paralelo, diciendo esto no es verdad, lo que dice el INDEC no es cierto, voy a salir yo a medir y vas a ver que me va a dar mejor. Ziliotto dijo el INDEC miente y se terminó, mandó el corresponsal de Clarin en La Pampa y los gorilogopolios pretendieron hacerse un festín.

Pero lo cierto es que si para el INDEC, Concordia, en Entre Ríos, más del 55 por es pobre; si en Chaco, en el Gran Resistencia, el 54 por ciento es pobre; si en Santiago del Estero, el 46 y medio es pobre; si en Corrientes, el 45 y medio es pobre…en La Pampa es mucho más lógico que la pobreza sea la que reveló el Indice de Vulnerabilidad elaborado por la Dirección de Salud Social y Comunitaria; y el ministerio de Conectividad y Modernización, que los sistematizó, del 15,1 %, que el dato que tiró el INDEC del 41,7%. Todes sabemos que no hay en La Pampa una pobreza apenas menor que en Santiago del Estero o Corrientes.

Peor aún en el tema indigencia. En la Argentina hay 2 millones 400 mil. Si en el Gran San Luis, Gran Mendoza y Gran San Juan casi el 43% es indigente, si en las provincias del Noreste, Gran Resistencia, Formosa, Posadas y Corrientes, la indigencia es del 39 y medio por ciento, lo mismo que en las provincias del Noroeste, Gran Tucumán, Gran Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y La Rioja, no puede haber en La Pampa más del 13%. Es mucho más confiable el dato revelado por el Indice de Vulnerabilidad provincial de menos de 4 puntos, 3 coma 7.

Es verdad que crece la economía y baja el desempleo en todo el país, pero al mismo tiempo hay cada vez más pobres por la inflación descontrolada. Situación, eso sí, que se agrava en La Pampa porque lo que se presenta como un gran mérito, que los privados estén generando el doble de empleo que el Estado, tiene como correlato que hay cada vez más trabajadores en blanco, pero con un sueldo muy por debajo de los 189 mil pesos que se necesitan para no ser pobres, y poder acceder a la canasta familiar.

Ahora, La Pampa hace la diferencia, y esto es lo que el INDEC parece no tener en cuenta, en las asistencias sociales aportadas por la Provincia, a partir del relevamiento constante del programa Pilquén.

El RAFE del que ya hablamos, la tarjeta social, la tarjeta alimentar y ni qué hablar de los comedores, los centros de salud y los hospitales que garantizan alimento y salud segura para todas y todos. Y acá, únicamente paga por estudiar el que quiere, porque la educación pública es una garantía y lo sabemos todas y todos.

Claro que más allá de la inconducente polémica a la que los sectores de la oposición quieren conducir en este tema (Martín Berhongaray ya hizo un pedido de informes en el Congreso porque entiende que es de una gravedad institucional significativa y venimos de una triste experiencia en nuestro país respecto a la transparencia en torno a indicadores clave, como son las cifras de pobreza e indigencia, dijo) más allá de eso, lo único importante es derrotar la pobreza, para lo cual se necesitan datos certeros para desde ese reconocimiento actuar frente al problema.

Desde el trabajo en casa de familia hasta la flexibilización de las leyes laborales, el armado estructural neoliberal constituye un aprovechamiento de las situaciones límites de millones de familias argentinas, para su propio beneficio. Es el Estado colonial, el Estado mínimo al servicio del capital privado, constituyente esencial de la pobreza estructural. Lo estamos padeciendo, aunque la derecha no gobierne formalmente, porque tiene retenidos los resortes del poder económico, judicial, financiero que les permiten controlar la consolidación de su presencia, en especial mediática, que crea sentido en naturalizar la pobreza y ocultar las causas.

La pobreza entonces es un ícono de las políticas públicas, que lleva ingentes esfuerzos presupuestarios, demanda horas de reuniones y planificaciones de sostenimiento, lo cual no es reprochable, ya que constituye una preocupación prioritaria en el Gobierno ¿nacional y popular? Sí es condenable cuando esas políticas no están destinadas a ampliar el empleo formal, las condiciones de vida, desde vivienda a inserción escolar, desde agua corriente y cloacas a pavimento, desde salario digno a salud y educación pública garantizada a la familia.

Es fácil hablar de pobreza económica sin más datos que los índices inflacionarios, con lo cual no terminamos jamás de avanzar hacia la discusión de fondo, que no es más que eliminar la pobreza, no asistirla, ni elaborar máscaras de compasión compungidas, tan falsas como hipócritas.

Los dirigentes no deben ser relatores de la realidad, esperamos que irrumpan en una realidad dolorosa, en la cual deben ir al hueso de la situación, afectando intereses que se han ido concentrando.

Desde los formadores de precios que saquean el dinero del pueblo, transformando los bolsillos en aquellos utilizados por los payasos, sin fondo, en donde caen todos los esfuerzos del Gobierno por aumentar el poder adquisitivo de la población, para mejorar su situación en ésta guerra.

Derrotar la pobreza afecta intereses que viven de ella, desde ONG hasta diseños estratégicos geopolíticos que pretenden pueblos sumisos y disciplinados en un estado colonial, para lo cual hacen necesario su sometimiento económico y la exclusión social. No habrá pueblo liberado, en un marco de pobreza estructural pétreo y consolidado. Esa es una construcción del neocolonialismo de los últimos 50 años, de una Argentina sometida al saqueo sistemático, tanto económico como cultural.

La primarización de la economía, la marginación de grandes masas de población que constituyen mano de obra disponible, sin condiciones laborales; la destrucción sistemática de la producción industrial, la apertura indiscriminada de la economía; el endeudamiento que nos hace perder soberanía en las decisiones, el cierre de la investigación y desarrollo científico tecnológico necesario en el siglo XXI, el debilitamiento de los sistemas solidarios de salud y educación, la privatización del sistema previsional, en su prioridad macro económica, que vertebra en lo financiero y se rige por una ortodoxia de Mercado, que arroja a la pobreza a millones de argentinos, es esa la base estructural neoliberal.

Entonces la pobreza no nace de un repollo, ni de una situación personal, tampoco se trata de declamar “igualdad de oportunidades”, en situaciones asimétricas de los compatriotas, que el Estado al servicio de los intereses populares debe reparar, por lo cual construir Justicia Social es “igualdad de condiciones”, que permiten el desarrollo integral de las políticas públicas en un marco estratégico de eliminación de la pobreza, que no es sólo económica, sino que está basada en la recuperación de la dignidad de la familia argentina, que pueda reconstruir sus proyectos de vida, arrasados por la brutal e inhumana concepción neoliberal.

Para terminar dos datitos, por un lado, preguntarte ¿qué me contás de los legisladores de JxC que se la pasaron haciendo campaña con el abuelo de Lucio y a la hora de tratar la ley Lucio no dieron quorum? O sea les fue útil en su interna, pero a la hora de los bifes lo hicieron volver con las manos vacías, lo mismo que a la inclaudicable Silvia González que soñaba con que a 20 años de la muerte de su hijo Sacha saldría la ley de alcohol 0, pero la opo no dio quorum…y por otro lado me juran y perjuran que la salida de Ernesto Franco fue por su cansancio de 21 año al frente del ministerio de hacienda y que no ha hecho ninguna mella en el peronismo unido que afrontará las elecciones del 14 de mayo, o sea que la foto esperada de Verna en campaña, está asegurada.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios