Jury a Pérez Ballester: “sé que algunos diputados no están de acuerdo, inclusive algunos denunciantes”

Pablo Rodríguez Salto, abogado de la jueza a la que se le impulsa un jury, por el caso de Lucio Dupuy, señaló que hay legisladores que no están de acuerdo con el proceso iniciado y reconoció que “a veces no priman razones jurídicas”, en referencia a las críticas de la sociedad sobre la actuación de la magistrada.

Para el letrado, si se consultan los expedientes, se puede llegar a concluir que las actuaciones de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y de la asesora de Menores de General Pico, Elisa Catán, fueron correctas, al delegar la tenencia del menor a su madre, Magdalena Espósito Valenti. “Cualquiera se da cuenta de que la actuación es normal, habitual y no tiene nada de raro, nada de reprochable. Yo confío en que toda persona, especialmente los diputados, que tomen contacto directo con los expedientes judiciales, va a llegar a la misma conclusión que yo vengo sosteniendo en el primer momento”.

“Más allá de eso, sé, de manera off de récord, que algunos diputados no están de acuerdo con este jury, inclusive algunos denunciantes, pero, a veces no priman las razones jurídicas, sino que las actuaciones obedecen a otros motivos”, agregó, en declaraciones al portal Infopico.

Pablo Rodríguez Salto recordó que la Federación Argentina de la Magistratura solicitó constituirse como “amicus curiae” en proceso de destitución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester por el caso Lucio Dupuy. ¿Qué significa ese término? El abogado explicó que el término que utilizó la FAM, amicus curie, quiere decir “amigos del tribunal: la Federación Argentina de la Magistratura es el Colegio de colegios de magistrados, es decir, que los distintos magistrados del país están registrados en los colegios provinciales y la Federación es la que nuclea a todos ellos”.

“Cuando la FAM entiende que hay un tema que amerita ser tratado por la Federación y tomar algún tipo de intervención, aprueba o no intervenir y hacer algún tipo de manifestación pública. La Federación no se expide para “la tribuna”, lo hace de manera razonada después de tener en cuenta lo que sucede en un caso específico” “Esto es solo una opinión, no es vinculante en el caso” aclaró el abogado.

“En este caso, cualquiera se da cuenta de que la jueza y la asesora de menores, actuaron de forma normal, nada para reprocharles”, aseguró.

Sobre como continúa el proceso de, Rodríguez Salto manifestó que “está en sus comienzos: se tiene que reunir el jury por primera vez, donde se les entregan copias de las denuncias a cada miembro del jurado para que puedan analizarlas, luego se vuelven a reunir y se decide citar al denunciado o a los denunciados para que brinden explicaciones orales y luego resuelven si de manera preliminar existen o no motivos para formar causa: pasar el proceso al procurador de la provincia para que realice la acusación”.

¿Cambió la visión sobre la jueza y su responsabilidad?: “yo confío en que toda persona, especialmente los diputados, que tomen contacto directo con los expedientes judiciales, van a llegar a la misma conclusión, que es la que yo sostengo desde un primer momento. Sé que algunos diputados no están de acuerdo con este jury, inclusive algunos denunciantes, pero a veces no priman las razones jurídicas”. (Fuente: Infopico).

