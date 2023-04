El “Presto” a Milei: “para no ir nunca al Congreso, me quedo en mi casa y robo la plata”

Compartir esta noticia:

El periodista liberal El Presto estalló contra Javier Milei: “No dio ni la batalla cultural en el Congreso” pic.twitter.com/ilko7TtppX — Gon Sánchez Rey ✝️🇦🇷👨‍👩‍👦‍👦 (@gonsanchezrey) April 8, 2023

El periodista Miguel «El Presto» Prestofelippo, que amenazó a la vicepresidenta y tuvo que despegarse de quienes atentaron contra ella, fustigó a Javier Milei.

Un video del libertario de ultra derecha “El Presto” se viralizó en las últimas horas, donde explica por qué no quiere ser candidato a legislador y cuestiona a Javier Milei por no “haber dado la batalla cultural”.









“Que voy a hacer en una banca, llenarme de moho… Javier no dio ni la batalla cultural en el Congreso, lo que queríamos es que diera la batalla, sabíamos que no le iban a apoyar los proyectos”, dijo.

“Ni eso, si no ha ido casi nunca, para eso me quedo haciendo videos en mi casa…, y no le robo la plata… no, pero la plata la dona… populismo, populismo barato, no”, cerró el polémico comunicador que se relacionó con Brenda Ulliarte, una de las investigadas por el intento de magnicidio de Cristina Fernández.

