Incidentes entre All Boys y Sportivo Independiente: “Que el No a la Violencia sea una realidad y no sólo un cartel”

Hace unos días All Boys consiguió una victoria de local ante Independiente de Pico por 78 a 68 por la Liga Federal de Básquet. Durante el encuentro se produjeron incidentes. Desde el equipo visitante se criticó a la Federación Pampeana de Básquet por “no haber recibido ningún tipo de comunicación”. Desde FePamBa aclaran lo acontecido

Algunas discusiones entre los jugadores y luego del plantel visitante con algunos hinchas locales alteraron el final de un partido que se jugó como un clásico pero que esta vez quedó para All Boys, que no había podido con el Rojo en Pico en los dos encuentros del año pasado por el Pre Federal.

Frente a los incidentes desde Sportivo independiente dieron a conocer un comunicado:

A partir de lo sucedido en el final del partido del pasado domingo entre All Boys de Santa Rosa e Independiente de Pico, por la Liga Federal que organiza la Confederación Argentina de Básquet (CAB), el club Rojo emitió el siguiente comunicado:

«Desde el Club Sportivo Independiente queremos manifestar nuestro descontento a partir de lo acontecido el pasado 02/04 en el cotejo correspondiente a la Liga Federal, disputado en Santa Rosa ante el club @allboyslapampa de la misma ciudad, donde al finalizar el encuentro (siendo victorioso el conjunto local) un espectador de la parcialidad de All Boys, a quien ya tenemos identificado, sin mediar palabras agredió con un golpe de puño en el rostro a uno de los juveniles de nuestro plantel.

De momento no hemos recibido ningún tipo de explicación por parte de la institución ni de la Federación @fepamba. Esperamos se tomen cartas en el asunto, y que quienes tengan que actuar frente a esta situación o hechos de similares características, lo hagan a conciencia. Pregonamos erradicar este tipo de acontecimientos y personas de una cancha de básquet, que no hace más que empañar y quitar el foco del espectáculo deportivo».

Tras este comunicado la comisión directiva de la Federación Pampeana de Básquet emitió una declaración para aclarar que “A partir de los hechos ocurridos el día 2 de abril de este año entre el Club Atlético All Boys de Santa Rosa y el Club Sportivo Independiente de General Pico, en el ámbito de la Liga Federal, certamen que organiza la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB), es que esta Federación realiza algunas consideraciones”.

Señalan que “No es en absoluto intención de esta Federación ocultar información o no tomar responsabilidad sobre la situación que tomó estado público, pero también está claro que no se puede obviar de ninguna manera que las acciones ocurrieron en un torneo en el cual la CAB es la entidad madre que lo organiza, por lo tanto nuestra Federación está fuera de jurisdicción para tomar cualquier tipo de decisiones, ya sean disciplinarias, organizativas o todo lo que compete a esa Liga”.

“Además, se informa que desde la Federación hubo contactos con distintos estamentos del básquetbol para interiorizarse de los pormenores de lo sucedido y, al mismo tiempo, se realizaron contactos directos con las máximas autoridades de los dos clubes pampeanos para ofrecer nuestra institución a fin de aclarar la situación y repensar la actividad deportiva ya que vemos con preocupación cómo se puede desvirtuar un espectáculo deportivo donde el deporte pasa a segundo plano, ganando la violencia el centro de atención”.

Finalmente expresan que “Aprovechamos la ocasión para alentar a que cada actor de los espectáculos deportivos (jugadores, entrenadores, árbitros, público, colaboradores, dirigentes, etc.) ponga su granito de arena para ayudar a revertir estas situaciones y bregar por el juego limpio. Que el “No a la violencia” sea una realidad y no sólo un cartel o un banner colgado en la pared de los clubes”.

Comunicado de All Boys

La Comisión Directiva del club All Boys de Santa Rosa emitió un comunicado oficial respecto a los hechos ocurridos en el partido ante Independiente de General Pico, el pasado domingo 2 de abril en el marco de la Liga Federal, certamen que organiza la Confederación Argentina de Básquet (CAB):

«Habiendo tomado conocimiento del suceso de violencia deportiva suscitado el 2 de abril de 2023 en el marco de la disputa del encuentro entre el Club Atlético All Boys y el Club Sportivo Independiente por la Liga Federal de Básquet, la Comisión Directiva del Club Atlético All Boys resolvió, en ejercicio del derecho de admisión, suspender por el plazo de dos años al Socio Nro. 18574 como espectador de los partidos que dispute el Club Atlético All Boys en todas sus categorías. Esta clase de comportamiento no condice con las normas y conductas que el Club Atlético All Boys defiende e intenta transmitir. Asimismo, resolvió notificar lo decidido a la Federación de Básquetbol de la Provincia de La Pampa a los efectos que estime correspondan».

La nota está firmada por el presidente de la entidad, Arturo Fazzini.

