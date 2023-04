Sobrepoblación canina y felina en Santa Rosa: “queremos políticas públicas y no promesas de campaña”

Compartir esta noticia:

La Red de proteccionistas de Santa Rosa reclamó una vez más políticas públicas para el control de perros y gatos en la capital provincial. Hicieron un llamamiento a todas las y los candidatos a intendentes.

Nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestra preocupación por la situación en la que se encuentra la ciudad, a raíz de la sobrepoblación canina y felina. Dicha problemática no ha sido generada durante una sola gestión, pero se fue agravando por la falta de políticas de públicas de fuerte impacto.

El Estado es el primer responsable, y quien cuenta con los recursos humanos y económicos necesarios para llevar adelante políticas para el abordaje de esta problemática, desde una mirada integral, de “Una Sola Salud” (Humana, animal y ambiental). También debemos recordar, que, durante las campañas electorales, ésta causa forma parte de casi todas las propuestas presentadas.

En la actualidad, el área correspondiente (zoonosis) no está funcionando de manera eficiente y acorde a la magnitud de la problemática. Los resultados se ven, con tal solo recorrer la ciudad. Las falencias radican en la falta de accesibilidad para la obtención de turnos, la insuficiente cantidad de animales esterilizados en relación a la demanda, horarios que no están pensados para brindar un servicio para todos los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta los horarios laborales. Sumado a esto, los turnos que se dan ya sea por vía telefónica o por el sistema on-line, se asignan en plazos de tiempo muy extensos. Esto claramente atenta contra el control de nacimientos no deseados.

Sentimos muchas veces, que los programas de acción presentados en los medios, no son más que intentos de demostrar que “algo se hace”.

Esta problemática debe estar en la agenda política de todos y cada uno. Ya que afectan a la sociedad en su totalidad, y se profundiza con el paso del tiempo por las acciones ineficaces.

Las ONGs abocadas al trabajo relacionado con el equilibrio poblacional de los animales de compañía, surgen de la mano de políticas ineficientes, que no han sido capaces de obtener resultados positivos y sostenerlos en el tiempo.

Nuestra lucha no nos convierte en los enemigos de las y los funcionarios de turno. Muy por el contrario, aspiramos ser parte de la solución. Nuestro aporte se respalda en años de experiencia acumulada en relación a ésta problemática.

Nuestro trabajo de muchos años en el territorio, nos demuestra que en contextos socioeconómicos como el actual, se agrava cada día más el maltrato y el abandono de los animales de compañía.

Por lo tanto, solicitamos nos reciban a fin de proyectar acciones en conjunto, entendiendo que la problemática afecta a la sociedad toda, y la búsqueda de estrategias es responsabilidad de quien está al frente del municipio.

Como siempre hemos resaltado, el inicio del camino a lograr un equilibrio que permita una armónica convivencia entre humanos y fauna urbana, inicia con un programa intensivo de castraciones gratuitas, masivas y sistemáticas, en todos los barrios de nuestra ciudad, garantizando la accesibilidad para todos los vecinos de Santa Rosa.

Los años de trabajo nos han enseñado que solo así lograremos comenzar a transitar el único camino que a futuro dará resultados en beneficio de todos, y nos brindará herramientas para lograr una sociedad que respeta la vida y el derecho de los animales, en concordancia con los nuevos paradigmas donde los animales son seres sintientes sujetos de derechos.

