Organización de Inquilinos: “La Pampa es una de las provincias con alquileres más altos”

Desde el Ejecutivo nacional deslizaron que podrían suspender o derogar la actual ley de alquileres. Fabiana Happel, de la Organización de inquilinos de La Pampa, aseguró que lograron conversar con el presidente de la Nación, que sostuvo que no tenía intenciones de llevar a cabo esa suspensión, pero a pesar de eso, desde el sector están preocupados.

“Esa información nos cayó como un baldazo de agua fría”, aseguró Fabiana y agregó que “creemos que esta posible derogación viene de la mano de las exigencias del Fondo Monetario Internacional e impulsado por el Ministro Sergio Massa, que es quien tiene esta idea”.

“Pudimos llegar al presidente Alberto Fernández, desde la Federación, y nos brindó tranquilidad, asegurándonos que no es su idea darla de baja”, afirmó Happel, en declaraciones al portal Infopico.

Desde que la ley existe, “la oposición y el mercado inmobiliario insisten en derogar la ley o en modificaciones que, si se logran, es casi lo mismo que darla de baja”.

Happel resaltó que “nos oponemos rotundamente a modificaciones o a la derogación de la ley por la situación económica que está viviendo el país: la inflación tan alta y los salarios que siempre están por debajo. Dejar liberado los precios de los alquileres, inclusive las indexaciones, a disposición de las inmobiliarias y propietarios, sería una situación caótica en el bolsillo de los inquilinos“.

Sobre la situación en La Pampa: “en todo el país es compleja la problemática: no es que la ley no sirve, el problema es que no se cumple. El gobierno no hace nada para que la ley se cumpla, cada uno cobra lo que quiere y los inquilinos tienen que aceptar requisitos que les imponen” “La Pampa es una de las provincias más caras al momento de iniciar un contrato de alquiler; también se da la mal llamada “renovación” donde triplican los montos y la ley no ampara porque no existe ningún artículo que estipule cuál debería ser el costo de iniciación”.

La ley de Alquileres, en términos generales, estipula que las indexaciones (actualizaciones) deben ser anuales y no trimestrales o semestrales: “en ese punto tenemos un freno al importe del alquiler, pero en la provincia no la cumplen”. Además, la ley establece que las garantías tienen que ser dos personas y no más; también quien debe pagar las expensas; que el inquilino pueda dar por terminado un contrato cuando la vivienda no cumple con las medidas de seguridad e higiene debería tener, etc. (Fuente: Infopico).

