Aniversario de Santa Rosa: La Bersuit, Jorge Rojas y Callejero Fino en los festejos

La semana de festejos para el 131º Aniversario, incluye la maratón A Pampa Traviesa, la Fiesta Provincial de Teatro, La Fiesta de las Colectividades y artistas locales, provinciales y nacionales.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, anunció los festejos para el 131º Aniversario de Santa Rosa.

Entre las principales actividades, se encuentra la 38.ª edición de A Pampa Traviesa y la Fiesta Provincial del Teatro.

Además, habrá una feria de artesanos y manualistas, una fiesta de las colectividades y conciertos de artistas locales y nacionales como la Bersuit, Jorge Rojas y Callejero Fino.

Todas las actividades serán gratuitas.

Durante la mañana de hoy el intendente Luciano di Nápoli agradeció en primer lugar la presencia y el acompañamiento de la prensa local y las instituciones. Comenzó haciendo un breve repaso de como inició hace poco más de tres años su gestión: “cuando asumimos esta gestión que me toca conducir, teníamos la certeza de que había por delante un arduo trabajo. Como saben, nos encontramos una ciudad en emergencia sanitaria en la que lo único que había era problemas, algunos de ellos muy angustiantes para muchísimas familias santarroseñas. Desde ese momento, no pasó un día en que nuestra energía no estuviera enfocada en resolver esos problemas, en generar soluciones para que podamos vivir mejor”, y aclaró: “recuperar a nuestra capital del abandono, también tiene que ver con recuperar el orgullo de vivir en la capital de nuestra provincia. Esa es nuestra visión, la de construir un futuro que nos haga sentir orgullosos de vivir aquí, de elegir cada día este lugar en el mundo”, dijo.

La semana próxima, Santa Rosa cumple 131 años y el Municipio tiene planificado iniciar la maratón A Pampa Traviesa, en su edición número 38º y vivir al 41º Festival Provincial de Teatro para finalizar el sábado 22 en lo que será el “Festival de la Ciudad”, que se inaugurará este 22 de abril.

“Esperamos que continúe en el tiempo como una convocatoria al encuentro ciudadano”, manifestó el intendente.

Habrá en la ciudad atletas de nivel internacional en una maratón que ya es un hito deportivo del país, con índice olímpico y clasificatoria del Campeonato Mundial que se realizará este año en Budapest.

En un trabajo articulado con el Instituto Nacional del Teatro, Santa Rosa tendrá en cartel 36 obras de teatro para disfrutar, en una edición de festival que reúne a la mayor cantidad de artistas de su historia y donde la obra que gane tiene la chance de ir a la Fiesta Nacional del Teatro

Se contará también con la participación de las colectividades, de músicos locales y de artistas nacionales de la talla de Bersuit, Callejero Fino y Jorge Rojas, entre otros.

Los eventos serán gratuitos y abiertos que contienen el esfuerzo de toda la comunidad.

Por su parte, los representantes de las cámaras de comercio y hoteleros de la ciudad; resaltaron que el movimiento económico que se genera con estos eventos es realmente beneficioso y fuente de empleo para muchas personas; son días en donde los restaurantes agotan sus reservas, los hoteles trabajan completos y hay círculo virtuoso en la economía local que es realmente destacable.

Acompañaron al intendente en la presentación: Amparo Fernández, representante del Instituto Nacional del Teatro, Graciela Bejar, presidenta de la Cámara de Comercio, Orfelia Beascochea representante de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina(FEHGRA), Marta Ayala, presidenta de la Federación Atlética Pampeana y María del Carmen Ares, presidenta de las colectividades.

Las actividades serán completamente gratuitas y se podrá acceder a la información detallada a través de los siguiente links: https festivaldelaciudad.santarosa.gob.ar y fiestaprovincialdelteatro.santarosa.gob.ar

Voces de las participantes

La representante del Instituto Nacional Del Teatro Amparo Fernández destacó: “para el INT es un honor ser parte del festejo en la capital” dijo y agregó “la Fiesta Provincial del Teatro tiene un carácter popular en la que toda la comunidad va a poder formar parte para disfrutar de la cultura y el arte en la ciudad”, señaló y destacó la heterogeneidad y versatilidad de la programación.

Por su parte, la representante del sector hotelero y gastronómico, Orfelia Beascochea dijo: “es una gran alegría ser parte de este festejo” y destacó el “gran movimiento

económico que generará para el sector y para toda la ciudad”. Finalmente, agradeció a la gestión por la organización “agradecemos infinitamente al Municipio por hacer posible el evento”.

En representación de la Federación Ateltica Pampeana, Marta Ayala dijo: “vamos a disfrutar de un nuevo aniversario de la ciudad y es un enorme orgullo poder celebrar de esta manera el deporte y la cultura”. A su vez, señaló que se está trabajando mucho para la 38 edición de la A Pampa Traviesa en articulación con la dirección de Deporte del Municpio y destacó que se vivirá una “gran fiesta para el deporte en las calles de la ciudad”.

En la misma línea, Graciela Bejar en nombre de la Cámara de Comercio remarcó la importancia de ser parte de la celebración y valoró el “crecimiento y el movimiento económico que el evento genera para la ciudad”.

Mientras que la presidenta de las colectividades, María del Carmen Ares dijo: “estamos muy agradecidos de participar” y remarcó la importancia que conlleva el evento en términos de dinamismo para las colectividades de la ciudad. “Vamos a poder plasmar lo que hacemos con todo nuestro colorido, nuestras danzas y todo el afecto que le ponemos”.

