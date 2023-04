Kroneberger: “la Ley Lucio se convirtió en una bandera no solo de La Pampa, sino del país”

Compartir esta noticia:

El senador radical destacó la aprobación de la Ley Lucio por unanimidad y aseguró que la misma viene a proteger a niños, niñas y adolescentes.









En la tarde de este jueves, el Senado de la Nación aprobó de forma unánime la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio. Al respecto, el senador pampeano, Daniel Kroneberger, aseguró que “ésta ley fue aprobada en el marco de una sesión regular, respetando los reglamentos como corresponde, y como cada senador de esta casa debe cumplir”.

Durante su intervención en el recinto, el senador por la UCR-Juntos por el Cambio, destacó: “No caben dudas de que es muy importante y necesario que en el Senado de la Nación hoy estemos tratando una Ley trascendental para estos tiempos; tiempos en que comienzan a visibilizarse algunas problemáticas no solo en Argentina, sino en el mundo. Y visibilizar implica estudiar los problemas, ponerles un nombre, describirlos y abordarlos desde distintas miradas. Se trata de debatir con madurez, con certezas y con responsabilidad, para encontrar soluciones en conjunto. Eso es visibilizar”.

Además, el senador oriundo de Colonia Barón dijo: “Sabemos que Argentina atraviesa un momento muy particular. Y esta vez no me refiero a la compleja situación económica o social que vive el país, me refiero a los 40 años de Democracia ininterrumpida que estamos a punto de alcanzar. Este tiempo nos invita a reflexionar; a mirar para atrás, a observar el presente y no perder de vista el futuro que queremos; ese futuro que aún podemos hacer que sea mejor, en especial, para los niños, niñas y adolescentes”.

En relación a los contenidos de la Ley, Kroneberger resaltó: “Esta iniciativa que a partir de esta votación se convierte en Ley abarca a todas las personas que se desempeñan en dependencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial… así como al personal de administraciones provinciales, municipales y de organizaciones vinculadas al deporte, la recreación, la sociedad y la cultura».

Por último, Kroneberger resaltó que “la Ley Lucio se convirtió en una bandera no solo en la provincia de La Pampa, sino en el país. Las familias, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los vecinos de La Pampa y de cada rincón de la Argentina nos han marcado un camino. Ese camino se ha materializado en esta Ley. Porque esta Ley viene a visibilizar, a quitar velos, a ponerle voz a quienes a veces no la tienen, a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Viene a cuidarles su presente y futuro”.

