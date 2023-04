La Legislatura aprobó el cambio del Estatuto para el personal de Defensa Civil

Compartir esta noticia:

En una nueva Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados, y con la presencia de personal de Defensa Civil, las y los legisladores de todos los bloques aprobaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por el que se sustituye el artículo 3º de la Ley 2411 – Estatuto para el personal operativo de Defensa Civil.

La iniciativa, que es fruto de las paritarias sectoriales, establece una serie de beneficios para los brigadistas, como un sistema de trabajo por turnos y temporadas, la incorporación de un manual de funciones, el incremento del adicional por riesgo físico, por disponibilidad, por función y la incorporación del adicional por desarraigo, la regulación del régimen de viáticos y del régimen de ingreso en caso de fallecimiento, entre otros puntos.

El vicegobernador Mariano Fernández, que presidió la Sesión, dijo que “hoy nos jerarquiza la presencia del personal de Defensa Civil, porque en los momentos difíciles, como inundaciones e incendios, son quienes están presentes”.

Julio González expresó que es un “justo reconocimiento a un reclamo genuino y que era necesario organizarlo para una mejor prestación de servicios de estas personas que arriesgan su vida”.

Andrea Valderrama se sumó al reconocimiento al igual que Matías Traba mientras que Sandra Fonseca señaló que “hay otros trabajadores que están junto a ellos y que no tienen derechos, son los trabajadores de la Policía”.

“Tenemos que tener igualdad de derecho y de oportunidades”, agregó.

Por su parte, el brigadista Pedro Larroudet, en comunicación con el área de Prensa de la Legislatura, manifestó: “El proyecto es lo que nosotros esperábamos. Estamos muy contentos porque es una lucha que veníamos teniendo de hace mucho”.

Otros proyectos

Más adelante se aprobó por mayoría, con el rechazo de Comunidad Organizada, el proyecto por el que se aprueba el Convenio Tripartito de Asistencia Financiera celebrado entre la provincia de La Pampa, la Fiduciaria de La Pampa S.A.P.E.M. y el Consejo Federal de Inversiones.

González destacó el “claro objetivo” de la iniciativa que facilitará “la accesibilidad de créditos a emprendedores que, a su vez, dinamizarán la economía provincial”.

Mauricio Agón celebró “la importancia de este fondo de garantías. Esperemos que siga creciendo para darle oportunidades a las pymes y micro pymes”.

Si bien Propuesta Federal aprobó, Martín Ardohain criticó no tener “informes certeros sobre el destino de los fondos”. “No cuestionamos los fines, sino la falta de control y transparencia”, dijo.

La diputada Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) dejó en claro que su espacio no va a “formar parte de confabulaciones de los ocultamientos, por lo tanto negamos este voto del proyecto que envía el Poder Ejecutivo”.

Francisco Torroba aclaró que “los 200 millones que envía el C.F.I. son para garantizar los créditos que el Banco La Pampa otorga”, y pidió reflexionar sobre la función de los bancos.

“En Argentina solo el 30% va al sector productivo. Tenemos casi 900 pymes que si se remiten a las directivas del Banco Central no podrían tener créditos. Hay un exceso de protección al sistema bancario que perjudica a las pequeños y medianas empresas”, dijo.

También se aprobó por mayoría el proyecto por el que se propicia la suscripción de un modelo de Contrato de Comodato a favor de la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta.

Laura Trapaglia del PRO justificó el rechazo de su bloque. “Hay aspectos del proyecto que no se han informado, por ejemplo si el inmueble está o no abandonado, y no es serio votar algo sin saber de qué se trata”, criticó.

Por unanimidad se aprobó la iniciativa que expresa beneplácito y públicas felicitaciones por su trayectoria deportiva al toayense Cristian «Kiki» Canuhé, quien se presenció la Sesión. El presidente de la Legislatura le dio la bienvenida al “emblemático jugador de la provincia” por ser un “jugador que ha dejado una impronta por donde ha pasado”.

Ariel Rojas expresó: “Que un chico de un pueblo llegue a competir al nivel que él compitió fue un gran orgullo para todos nosotros. Demuestra que con sacrificio, esfuerzo y pasión se puede llegar”.

En otro orden, se aprobó con el visto bueno de todas y todos los presentes el proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la puesta en funcionamiento dentro de la Comisaria Departamental Toay, de la “Oficina de Atención y Asistencia a personas en situación de violencia de género y/o familiar”.

“La función más importante es brindar información clara a la víctima, en un espacio privado, para que pueda realizar la denuncia, y darle la protección necesaria para evitar que la víctima y el agresor se encuentren en un mismo lugar. En Toay en los últimos años se observa un crecimiento de violencia de género”, advirtió Rojas.

Se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que se establece que las máximas autoridades de las Instituciones Educativas de la Modalidad Educación Técnico Profesional, puedan utilizar la cuenta bancaria oficial que poseen en el Banco de La Pampa S.E.M.

Luego se aprobó por mayoría el proyecto por el que se aprueba el Convenio suscripto entre los Ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de La Pampa, para el fortalecimiento de la Red Federal de Registros de Profesionales de Salud (REFEPS).

De igual forma salió la iniciativa por la que se aprueba el Convenio Específico de Colaboración y Asistencia entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de La Pampa.

En este punto el diputado del PRO, Martín Ardohain, manifestó el rechazo del bloque «porque el convenio se encuentra vencido».

Por mayoría se aprobó el proyecto por el que se le da el visto bueno a la Primera Adenda al Convenio de Financiamiento vigente para el proyecto “Ampliación de los Servicios de Alojamiento Turístico en la Reserva Provincial Parque Luro”.

“Se trata de 6 cabañas y redacciones en el quincho de la Reserva”, dijo Rojas. Ardohain una vez más rechazó porque el proyecto se envió “en forma extemporánea”.

A continuación, se aprobó la iniciativa por la que se pretende declarar “Capital de los Corsos del Oeste Pampeano” al Municipio de Telén.

Valeria Luján explicó por qué se eligió a dicha localidad. “En los años fundacionales, desde 1909, la gente se juntaba en la calle en los corsos, mientras que los pueblos cercanos no lo hacían, por eso la importancia cultural y tradicional de este pueblo”, dijo.

Se aprobó en unanimidad el proyecto por el que se aprueba el Convenio de Colaboración suscripto entre el Instituto de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Cultura de La Pampa.

También salió en forma unánime la iniciativa por la que se aprueba el Convenio suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa, sobre cesión de cascos y chalecos homologados.

Se aprobó por unanimidad el proyecto por el que manifiesta beneplácito por las muestras alusivas del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” y el “Día Nacional del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, desarrolladas en el Concejo Deliberante de General Pico.

Por unanimidad se aprobó la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo y Social el “Programa Visión Pampeana”, desarrollado por el Dr. Valentín Cantarutti y su equipo de trabajo dentro de la institución oftalmológica “Clínica de Ojos”.

A su vez, se aprobó con el visto bueno de las y los presentes la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo la 7ma. Edición de la «Expo Fierros 2023», a desarrollarse los días 15 y 16 de abril en General Pico.

Se aprobó de manera unánime el proyecto por el que expresan beneplácito por los 100 años de la fundación del Club All Boys de Santa Rosa.

Además se aprobó por unanimidad el proyecto por el que expresan beneplácito y felicitan, a Mercedes Alarcia, Adriana Arillo y Susana Beatriz Villegas, por la distinción “Mujer Empresaria 2023”.

Por último, se aprobó por unanimidad se aprobó la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo, Cultural y Social el 100 Aniversario de la fundación del Club Estudiantil de Eduardo Castex.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios