Tierno propone escuelas rurales de jornada completa, tipo de cambio único y liberar las exportaciones

El candidato a gobernador por Comunidad Organizada pidió bajas de impuestos y beneficios para el sector agropecuario, al que definió como “la fuerza motora de La Pampa”.

El candidato a gobernador por Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno, dialogó con Plan B, en el marco de las 7º Agrojornadas Políticas de CARBAP.

“Nuestra propuesta significa conocer la realidad y a partir de eso proponer acciones concretas. Si no, seguimos haciendo diagnóstico y no hay soluciones para la sociedad. En el día de hoy venimos a un encuentro con instituciones relacionadas con el campo, que es la fuerza motora de la Pampa. Esto no es ninguna novedad para nadie, pero evidentemente, sea por seudasideologías u otras historias o complicaciones psicológicas de algunos que están en funciones públicas, lo atacan al campo, que no son las instituciones solos, es la población de la Pampa, la ruralidad de la Pampa”, dijo.

“Nuestras ideas son volver a la producción en términos de inversión mixta, inversión de plata al pueblo, inversión privada, porque no va a haber inversión en la Argentina, con la inseguridad política que genera. Y de esa manera crear un Consejo Económico y Social, no crearlo, está creado en la Constitución, para trabajar en conjunto”, afirmó el candidato a gobernador por Comunidad Organizada.

“Vamos a promover desde la Pampa una ley de coparticipación federal, que es una ley convenio, que desde el año 1996 es obligatoria en la Argentina. Pero la sumisión de gobernadores y representantes, senadores, diputados, no la ha podido sacar. ¿Por qué es fundamental esa ley convenio que está en la Constitución argentina? Porque si no las provincias vienen sometidas a un militarismo, no al federalismo”, analizó Tierno. “Y por eso vamos a tener la posibilidad de tener más reducción de impuestos en la Pampa”, agregó.

En política de hidrocarburos, Tierno afirmó que le sacará ‘el manto de ocultamiento que en la Pampa tiene el petróleo’. “Si nosotros distribuimos en la Pampa, tanto en inversión directa, como a través de la coparticipación en municipios, la plata que se está ocultando del petróleo, ¿quién la está ocultando? El gobierno, en conjunto con la supuesta oposición, esto lo hemos dicho en la Cámara de Diputados, las cuatro áreas petrolíferas más importantes de la Pampa, casi mil pozos de petróleo los tienen tapados el Grupo Torroba, Grupo McAllister, y la única que ha dicho esto y lo ha denunciado es la diputada Fonseca”.

En referencia a la seguridad, Tierno señaló que “esperamos que la ruralidad deje de ser, como la urbanidad, una situación de inseguridad en la vida. Vamos a empezar por la educación. Vamos a volver al campo con las escuelas rurales de jornada completa, porque ahí vamos a desarrollar un sistema de educación técnica integral”.

“Y a las personas que hoy están sometidas por la corrupción política con los denominados planes de empleo, vamos a ofrecerle, viviendo en pueblos cercanos todos a la ruralidad, sean en cultivo, sean en ganadería, que aprendan oficios, y en no más de seis a ocho meses, todas esas personas se van a integrar a un trabajo digno y no a un plan de empleo.”, propuso Tierno.

“Además, vamos a desarrollar un sistema integral de seguridad en el campo, con policía a nivel de brigadas, camionetas, casillas rodantes, dos motos, drones, repartidos en toda la zona rural”, dijo.

En materia económica, Tierno propondrá un tipo de cambio único. “Vamos a pedir al gobierno nacional, ojalá que no sean estos que estén, o los otros que se están peleando a ver cómo se conchaban, un tipo de cambio único, y no porque esto sea política provincial, pero sí tenemos que llevar a la voz de la provincia, que ahora hicieron un Mundial de fútbol, inventaron un dólar nuevo, mañana viene uno y le dan un dólar nuevo, todo esto es arbitrariedad, corrupción”.

Por otra parte, el candidato a gobernador de Comunidad Organizada propuso liberar las exportaciones. “Abriéndonos al mundo, vamos a dejar de perder, por restricciones a las exportaciones, no menos de 350 millones de dólares por año. ¿Y esto qué significa? Reinversión, como lo hace el hombre y mujer del campo, en su comunidad, casi en un 70%, de acuerdo a lo que está relevado”.

“Esto se traducirá en mayor actividad comercial, mayor actividad en todos los sentidos, en la provincia de la Pampa, que está muy complejizada en términos de generación de trabajo y producción”, cerró Tierno.

