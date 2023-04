Ziliotto inauguró la ExpoPymes 2023: “la salida de La Pampa es trabajando y produciendo”

Compartir esta noticia:

Con la presencia del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el vicegobernador Mariano Fernández, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli y el de Toay, Rodolfo Álvarez, dirigentes de la oposición y otras autoridades, quedó formalmente inaugurada la ExpoPymes 2023 en el Autódromo Provincia de La Pampa.

En su discurso, Ziliotto agradeció al Consejo Federal de Inversiones. “A partir de la gestión de ‘Nacho’ (Ignacio Lamothe) se le ha dado un perfil claramente productivo al Consejo Federal de Inversiones. Por eso vemos permanentemente cómo se amplían las herramientas que tenemos en la provincia de La Pampa para que nuestras PyMEs accedan al financiamiento en tasas subsidiadas y a las garantías públicas generando un escenario de inclusión financiera para aquellos que no tienen la capacidad hoy para asumir los requisitos que establece el Banco Central”.

“Quiero decirles que esto no es no nada más ni nada menos que una muestra más, de un conjunto de políticas públicas, que tiene como principal eje la construcción colectiva. Esto no es solo el esfuerzo de un gobierno provincial, es un esfuerzo de todos. Siempre lo dijimos, el enorme desafío que teníamos desde el primer día de gestión, era garantizar el funcionamiento de una sociedad estratégica entre lo público y lo privado entendiendo que el desarrollo de la provincia, la transformación del crecimiento, el desarrollo con inclusión e igualdad de oportunidades para todos debería ser un objetivo común y a través de una construcción colectiva”, afirmó Ziliotto.

“Por eso, desde el gobierno de la provincia de La Pampa diseñamos un conjunto de herramientas a pesar de la pandemia. En plena pandemia tuvimos un enorme acompañamiento del Poder Legislativo. Aquí entendimos todos que la salida de la provincia de La Pampa y como eje para mostrarle al país, es trabajando, no hay otra, trabajando y produciendo, creciendo, desarrollándonos con inclusión. Por eso, día a día, el Banco de la Pampa toma cada vez con más fortaleza, esa génesis que lo llevó a su creación como banco de fomento”, dijo el gobernador.

“Como lo decía Nacho, creamos el fondo de garantías pampeanas, insertando a más de mil PyMES que antes no excedieron al crédito formal, por no tenés garantías y hoy es el estado el que le brinda su propia espalda, y así acceden a créditos en forma igualitarias al resto de la de las empresas en la provincia de La Pampa. No tiene que recurrir al mercado secundario menos aún pagar tasas usurarias”, afirmó Ziliotto.

“Hoy está integrado en algo tan necesario que necesita el país, en la economía formal. Las principales luchas que tenemos en la República Argentina es formalizar toda la economía. Después sí, fuertemente es lo que proponemos en la provincia de La Pampa: que el negocio sea producir, que el negocio sea la inversión productiva, que deje de ser una alternativa la timba financiera”, señaló.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Además, pusimos en marcha, también con la Cámara de Diputados, una ley que está empezando a dar sus frutos y cada vez cobra mayor notoriedad, la Ley de Incentivos Fiscales. Ayer estuve en uno de los sectores que nuclea a los productores del campo. Le decía, todos los créditos fiscales que ha generado esta ley a partir de la mayor actividad o la generación de trabajo, Nosotros necesitamos y tenemos muy en claro que el mejor negocio para el gobierno provincial es que las empresas paguen salario, no impuestos. Por eso hoy, en la industria, el agregado de valor y de trabajo, la inclusión que hablábamos cuando transformamos crecimiento en desarrollo, tiene impuesto cero en la provincia de La Pampa a quien agrega valor a la producción primaria, cada día más diversificada. No se pagan impuestos”, repasó Ziliotto. “El negocio, por decirlo de alguna manera del gobierno provincial, que haya más actividad económica, que haya más trabajo, que haya más salario y por ende haya mayor dignidad y justicia social”, resaltó el gobernador.

Además, el mandatario destacó el acceso de empresarios al programa de fortalecimiento del empleo. “Donde hay un nuevo empresario que plantea ampliar, la planta de trabajadores registrados recibe dentro de los próximos quince meses, una suma superior a un millón de pesos. No hay otra manera de desarrollar la provincia de La Pampa que no sea con todos adentro. Y todos adentro es a través del trabajo, el mayor ordenador social”, repasó Ziliotto.

“Esto no significa que mientras tanto no nos detengamos y pongamos el mayor esfuerzo para, a través de la asistencia social llevar dignidad, como mínimo de acceso a la comida”, agregó Ziliotto.

“Aquí la muestra no es de Santa Rosa ni de Toay. Es una muestra de toda la producción de la provincia de La Pampa, de todas las PyMES. Son cuarenta y cuatro localidades de las ochenta que tenemos en la provincia, que hoy están muy representadas. Por eso, en el marco de ese carácter federal, es el marco de descentralización, a partir de la edición número diez comenzaremos con muestras en el interior de la provincia de La Pampa, sectorizadas por sector económico y en virtud de la presencia de cada localidad”, adelantó el mandatario.“Queremos mostrar la provincia de La Pampa que crece, que se desarrolla en cada rincón de nuestro territorio, agregó.

“Por último, le pido a los empresarios redoblar el esfuerzo y decirles que es necesario seguir trabajando en conjunto, cara a cara, poniendo el pecho a la crisis, como ustedes lo saben hacer. Tengan muy en claro que siempre nos van a encontrar a su lado, buscando la mejor alternativa para seguir generando actividad económica, generando trabajo genuino, en definitiva, para seguir desarrollando la provincia de La Pampa armónicamente, con inclusión y con justicia social”, cerró Ziliotto.

La Expo más grande de la provincia contará con más de 420 empresas pampeanas en 11 experiencias: Hábitat, Soluciones para el agro y la industria, Infancia, Moda y diseño, Innovación y Conocimiento, Artesanías y Manualidades, Bienestar, Sabores de La Pampa, Energía, Turismo y una amplia propuesta gastronómica.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios