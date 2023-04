Un pitbull atacó brutalmente a un niño en Santa Rosa 

Compartir esta noticia:

Este viernes en la calle Telén entre Utracán y Eduardo Castex, un perro salió de una casa y mordió en una pierna a un niño de seis años. Lo llevaron a la posta de Villa Parque y debieron derivarlo al Hospital Lucio Molas.

Marcos junto a su cuñado y sus hijos fue a visitar un terreno para hacer un presupuesto para cortar el pasto. En ese momento a una vecina del lugar se le escapó un pitbull que fue directamente a morder a su hijo de seis años: “lo mordió y lo zamarreaba y se le llenaba el hocico de sangre del nene”, le contó Marcos a Plan B.

En la desesperación trataron de sacar al can, hasta que su cuñado lo pudo separar: “se escapó el perro y al nene se le veía hasta el hueso”.

Contó que les costó poder comunicarse al 101 como con la ambulancia “al final la ambulancia se estaba demorando más de una hora y nos fuimos a la posta de Villa Parque. Ahí lo atendieron al nene y lo trasladaron al Hospital Lucio Molas”.

En el hospital le señalaron que el lunes un médico verá a su hijo y decidirá si deben operar. Por lo que le dijeron puede tardar hasta seis meses en recuperarse y no saben si se quedará con secuelas.

Destacó que hizo la denuncia en la policía y que le dijeron que la denuncia la pasan a fiscalía: “igualmente hasta ahora nadie se ha comunicado, y por lo que se, la gente se llevó al perro a un campo, ni siquiera se lo han sacado”.

Finalizó expresando que “a mí no me sirve una disculpa. Llegó y lo atacó directo a mi hijo, pudo haber sido mucho peor y le puede pasar a cualquiera. No quiero que le pase a nadie más”.

Desde la policía señalaron que además de informar a fiscalía, también notificaron a las partes y se comunicaron con el equipo de Zoonosis.

