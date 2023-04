El SIPREN se movilizó por salarios y contra los despidos en Clarín

Compartir esta noticia:

Entre los cesanteados se encuentra el corresponsal de La Pampa, Gustavo Laurnagaray, con 25 años de antigüedad.

El Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa realizó esta mañana una protesta en la plaza San Martín por los bajos salarios que paga la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ente los que se encuentran los pampeanos La Arena, El Diario y La Reforma.









Además se solidarizaron con los 50 trabajadores y trabajadoras de Clarín que fueron despedidos el fin de semana: entre ellos, Gustavo Laurnagaray, corresponsal del matutino porteño desde hace 25 años.

“Retomamos la lucha ante el incumplimiento de ADIRA (la patronal de los diarios de papel del interior del país) de revisar la escala salarial del año pasado para cerrar con un porcentaje de acuerdo a la inflación”, señalaron desde el SIPREN.

“Les decimos a los empresarios de medios de todo el país, ¡basta de excusas y demoras! Reclamamos recomposición salarial YA para les trabajadores de prensa en todo el país”, añadieron.

Clarín

Respecto de los despidos en el Grupo Clarín, esta mañana en conferencia de prensa, indicaron que rige la conciliación obligatoria y podrán volver a trabajar mientras se defina la cuestión de fondo. Ayer no lo pudieron hacer porque les anularon las contraseñas para ingresar al sistema.

“Hoy hay un correo a todos los trabajadores para restablecer las contraseñas. De alguna manera, esto da cuenta que el diario ha acatado la conciliación, que hasta ayer no lo había hecho”, declaró Gustavo Laurnagaray.

El periodista hasta ayer despedido dijo que la empresa justificó la decisión en “una reconversión digital, cosa que es mentira. Por la nómina de compañeros y compañeros que fueron despedidos, no encaja esta explicación. Fueron despedidas fotógrafas premiadas, despidieron redactoras jóvenes que estaban trabajando en temas de actualidad. No han despedido a gente con muchos años que no se adaptaban”.

Se supo que Clarín echó a todos los corresponsales menos los de Misiones y Mendoza.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios