Entregaron 99 viviendas sociales: “durante cuatro años no se construyeron y a esto hay que protegerlo”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa destacó la política de construcción de viviendas que se retomó en el 2019 y criticó a la gestión del expresidente Mauricio Macri. “La entrega de viviendas es un acto de justicia social”, dijo el intendente Luciano di Nápoli.

Este martes, en la calle Ermesino entre Enriqueta Schmidt y Maggi, al sudeste de Santa Rosa, se realizó la entrega de 99 viviendas sociales correspondientes al Plan “Mi Casa II”.

Desde las 10,30 horas, el gobernador Sergio Ziliotto, el vicegobernador Mariano Fernández, el intendente Luciano di Nápoli y funcionarios locales y provinciales, participaron de un momento muy esperado por las y los adjudicatarios. De las 102 viviendas para ser entregadas, tres fueron impugnadas.

En su discurso, el jefe comunal dijo que “no debe haber un acto público más importante y gratificante para quienes ejercemos los Ejecutivos, que las entregas de viviendas”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Entendemos que estas entregas para la población son el acto de más estricta justicia social que puede existir en la función pública, porque viene a completar un proceso que dignifica a las familias enteras y por las cuales diariamente trabajamos”, dijo di Nápoli.

“Quienes abrevamos en cierta ideología y la filosofía política que tiene como bandera la justicia social, entendemos que este es el principal objetivo, la felicidad de nuestro pueblo y este es uno de los actos que genera mayor felicidad a nuestras familias y vecinos”, indicó di Nápoli.

El intendente santarroseño destacó el trabajo conjunto con el IPAV, a cargo de Jorge Lezcano y con el área técnica del Instituto que diagramó las viviendas. “Esta política social la tenemos que mantener y cuidar entre todos y todas”.

“Vivimos en nuestra provincia otros procesos, donde la ciudad y la provincia fue fuertemente discriminada. Durante cuatro años, en la ciudad de Santa Rosa, no se construyeron viviendas y, a pesar de los esfuerzos del gobierno provincial, había un objetivo de discriminar a La Pampa y a esta ciudad capital, de no entregar viviendas sociales, de no dignificar a las familias”, manifestó di Napoli, en referencia a la gestión de Cambiemos con Mauricio Macri y de Altolaguirre en la ciudad.

“Eso, vecinos y vecinas, hay que protegerlo y cambió el 10 de diciembre de 2019. Con el gobernador, Sergio Ziliotto, nos propusimos reparar muchas de esas injusticias que atravesaba la ciudad capital, muchas obras públicas que necesitaba la ciudad y sin ninguna duda, una de ellas, era volver a tener la construcción de barrios y viviendas para la ciudadanía”, dijo di Nápoli.

El jefe comunal definió como “fundamental” el trabajo con Sergio Ziliotto en la construcción de las viviendas que cuentan con los servicios básicos y artefactos. “Le falta algo y ese algo, lo tienen que completar ustedes, con amor, convivencia, fraternidad y buena vecindad de todos nosotros. El compromiso es seguir trabajando codo a codo y que de estas viviendas, construyamos verdaderos hogares para que se puedan desarrolalar todas las familias.”

“Es una enorme alegría como intendente de la ciudad poder estar entregando un nuevo barrio. Hoy tenemos un nuevo barrio, vecinos y vecinas. Hay que defenderlo. Cuenten con este intendente para lo que les haga falta y proteger esta política pública que nos dignifica a todos y todas”, cerró di Nápoli

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios