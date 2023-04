Tamara López, la responsable del Nutrir, que conmovió a los presentes en la inauguración del albergue de Catriló

Compartir esta noticia:

Támara López contó que “nací con un sexo que no me representaba” y detalló que hasta la gestión de Ricardo Delfino no tuvo un trabajo digno en la localidad. El discurso completo.

Tamara López, responsable del Programa Nutrir Catriló, participó del acto de inauguración del albergue municipal Eduardo García, donde agradeció “la oportunidad de tener un trabajo digno y a las familias que confían en nosotras a diario para alimentar a las infancias”.









En su discurso, señaló que “agradezco esta oportunidad al intendente, que siempre confió en mí y me dio la oportunidad de tener un trabajo digno, también al señor gobernador y todo su equipo de trabajo”. Durante la gestión de la intendenta anterior, trabajó con un contrato, hasta que Delfino la nombró.

“No me quiero olvidar de agradecerle a todas y cada una de las familias que a diario confían en nosotras para la alimentación de las infancias. Para los que no me conocen soy Támara López, responsable del nutrir Catriló, hija de padre ausente, un hogar disfuncional, una madre luchando sola con muchos hijos. Nací con un sexo que no me representaba, y tuve que someterme a trabajo infantil desde muy chica”, indicó.

“Cuando el estado me lo permitió, en un momento de gran conquista de derechos para las minorías, y a través de la ley la identidad de género, pude acceder a cambiar mi género y mi nombre. Algo fundamental para mí, plasmar en un documento para que se me reconozca legalmente lo que soy hoy: Támara López”, afirmó.

“Hoy se los cuento así pero este camino no fue para nada fácil. Desde muy chica aprendí que el estado es garante de los derechos. Yo festejo esta magnífica obra, la defiendo y siempre trabajaré para mejorarla. ¿saben por qué? Porque durante muchos años, fui uno de esos chicas y chicos que hoy vienen acá. Invito a acercarse a Felisa Andrade quien es fiel testigo de lo que digo, porque durante muchos años fue la encargada de darnos de comer y mucho amor”, indicó.

“Por eso como ciudadana le quiero pedir a todas y todos los catrilenses que, celebremos esta obra, pero sobre todo que la cuidemos y defendamos porque está obra es de todos. Hoy podemos festejar porque en Catriló estamos inaugurando una nueva obra que tiene como propósito garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes y achicar la brecha social”, resaltó.

“Nuevamente mi agradecimiento en especial es para el señor intendente Ricardo Delfino, que siempre confío en mí, y para el señor gobernador Sergio Ziliotto, que hizo posible esta obra tan importante para Catriló”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios