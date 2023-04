Personas con celiaquía no consiguen sus alimentos en La Pampa y supermercados eliminan las góndolas especiales

Compartir esta noticia:

Desde hace más de una semana los pacientes con celiaquía comenzaron a notar el faltante de sus alimentos libres de gluten y los supermercados ocupan las góndolas especiales con productos que las personas con esa enfermedad no pueden consumir.

El faltante fue comprobado en cadenas nacionales y en supermercados chinos.









“La semana pasada y esta verifiqué que faltan los productos para celíacos en los supermercados, y a su vez, las cadenas grandes ocupan esas góndolas especiales con gaseosas o productos que no son libres de gluten”, contó a Plan B el dirigente de la Asociación de Ayuda al Celíaco, Robinson Montero.

“La situación es desesperante, pareciera que no se toma conciencia de que el remedio es este alimento. Hoy no se consigue mandioca y nos estamos arreglando con fideos de arroz. Los nenes no pueden llevar sus galletitas a las escuelas porque no hay”, añadió.

Montero consultó a algunos responsables de supermercados que le informaron que “hay faltante en toda la provincia y en distintos puntos del país”.

“Me dicen que se va a extender por lo menos por un mes”, aseveró.

Respecto del uso de las góndolas para celíacos le aseguraron que “cuando haya productos, las volvemos a habilitar”.

“Les pedí que pongan carteles que digan que no se consiguen productos porque los pacientes con celiaquía van a sus lugares en los supermercados y se encuentran con gaseosas o productos que no son SIN TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno)”, resaltó.

Por último dijo que “a eso hay que sumarle los precios que pagan las personas con celiaquía, que son altísimos. Unas galletitas de 200 gramos te sale 540 pesos. Pero ahora, ni caros los podemos conseguir”, cerró.

