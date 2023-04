Llaman a votar al FreJuPa: “Berhongaray va a seguir descargando la crisis en el pueblo”

Compartir esta noticia:

El Partido del Trabajo y del Pueblo llamó a “Saber votar para que la derecha reaccionaria no avance” y pidió el apoyo al Frente Justicialista Pampeano con la fórmula Sergio Ziliotto, Alicia Mayoral.

En un documento político, el PTP, integrante del Frente Justicialista Pampeano, señaló que hay un “esfuerzo denodado de los candidatos de Juntos por el Cambio por prometerles a los terratenientes y a los ricos empresarios, que su gobierno les va a bajar los impuestos. Indudablemente Martín Berhongaray no está pensando en el sostenimiento de las escuelas y la salud pública provincial ni en el desarrollo económico de La Pampa, sino solamente se hace eco de la campaña nacional de la derecha en sus poderosos medios de comunicación, que el único objetivo que propone es seguir descargando la crisis en el pueblo”.

“Ajuste, devaluación y mantener la política de que, los que saquean nuestras riquezas con la exportación de granos, el petróleo, la minería, el litio, la siderurgia, la alimentación y demás palancas claves de nuestra economía, embolsando ganancias siderales, la sigan juntando con la pala”, añadieron.

Acusan: “el amor del radicalismo pampeano por las posiciones reaccionarias del macrismo, ya había quedado demostrada por sus posiciones anti cuarentena (¡abran La Pampa!); cuando Torroba se negó a aprobar el crédito para que nuestro ISS pudiera saldar la deuda previsional y cuando los diputados nacionales se negaron a votar el Presupuesto en el Congreso, que tenía enormes beneficios para la provincia. Hacen política aprovechando la estafa del préstamo que tomó Macri con el FMI, chantajean al gobierno y condicionan nuestra economía pretendiendo avanzar sobre nuestra soberanía”.

“Nos quieren hacer creer que la salida a la situación económica que estamos viviendo es seguir responsabilizando a los pobres del aumento de la pobreza. En La Pampa y en nuestro país, las cosas pueden ser distintas y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el voto, para impulsar una salida a favor de los intereses populares. Argentina es un país con perspectivas. Está en condiciones de producir alimentos en los próximos años, para millones, en un mundo en guerra. Está en condiciones de producir gas y aumentar mucho su perfil energético. Ya comenzó la producción de Litio y su procesamiento”, indican.

“Argentina tiene una industria automotriz con capacidad para producir un millón de vehículos, si se pone en marcha todo su potencial. Tiene una industria alimentaria, que exporta a todo el mundo, ya no la materia prima, sino los productos elaborados. Argentina tiene acero; aluminio; caucho. Tiene una universidad pública abierta a todo el mundo y donde muchas están calificadas entre las 100 mejores del mundo, con un plantel de docentes e investigadores que es envidiable por muchas potencias. Tiene agua, tiene territorio”, enumeran.

Aseguran que “todo esto no es por magia, tiene que ver con un trabajo argentino muy esforzado. En el campo, en esta zona de la pampa húmeda, aquí y en la zona núcleo, hay más de 160.000 trabajadores rurales (además de otros centenares de miles en las otras zonas del país) que trabaja con maquinaria y tecnología de primer nivel, con tractores computarizados guiados por información satelital. Es una mano de obra muy calificada la que hace que nuestra productividad agraria sea elevadísima”.

“Nosotros tenemos obreros e ingenieros petroleros que han hecho que el shale que solo se explotaba en EEUU, ahora solo se explota en EEUU; Canadá y en la Argentina, encontraron el mecanismo para explotar Vaca Muerta. Argentina no tiene grandes lagos petroleros, tiene grandes obreros e ingenieros petroleros. La Argentina tiene obreros mecánicos que sostienen esa gran industria, obreros siderúrgicos con decenas de años de experiencia. Tiene un plantel docente y científico y esforzado que investiga y además tiene millones de argentinos desplazados de los puestos más calificados, pero que están dispuestos a la primera changa y al primer trabajo, que han sido desplazados pero que son imprescindibles para sostener toda esta masa productiva del país. Somos uno de los veinte países con mayor producción en el mundo y por eso integramos el G20, porque tenemos un pueblo trabajador que se esfuerza y se desloma todos los días”, denuncian.

La Pampa

El PTP, ex PCR (Partido Comunista Revolucionario), agrega que “nosotros los pampeanos, que tenemos esta productividad, este trabajo y que nos levantamos todos los días para laburar, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué no tenemos moneda? ¿Por qué la pobreza nos inunda? ¿En qué medida vamos a permitir que todo esto, por lo que se relamen todos los grupos económicos, en el próximo turno presidencial, va a ser puesto al servicio del país o no? ¿Toda esta energía va a ser para el desarrollo de nuestra industria, o se va a hacer para exportar y obtener dólares para pagar al FMI? ¿La producción de alimentos va a ser para abastecer al pueblo de alimentos baratos, o para seguir siendo castigados por la inflación, mientras se exportan nuestros productos a todo el mundo? ¿Los salarios van a ser lo suficientemente elevados, para que haya un mercado interno que absorba toda esta industria y que llegue la producción automotriz a un millón de vehículos? ¿Nuestros investigadores van a ser bien remunerados? ¿Vamos a lograr cambiar esto?”

“Aquí viene el tema del voto. Si permitimos que a nivel nacional vuelvan las bestias que nos han depredado estaremos complicados. Pero la experiencia nos ha mostrado que no solo era sacar a Macri, porque vino Alberto Fernández y el parlamento ratificó el acuerdo con el FMI. Necesitamos una voluntad popular que vote para impedir que la provincia caiga en manos de estos reaccionarios y el retorno de esa derecha al gobierno nacional, pero que se decida a imponer un rumbo a favor de la Nación y del pueblo”, indican.

“Un pueblo movilizado y organizado que imponga deshacer el acuerdo con el FMI; que imponga que el comercio exterior quede en manos argentinas; que imponga que la tierra sea accesible para el que la trabaja o quiera trabajarla; que imponga salarios acordes al costo de vida. Que estas imposiciones acompañen al voto. Queda demostrado que con el voto solo no alcanza. Pero creemos desde el PTP- PCR en el FREJUPA, que con el voto este 14 de mayo, es necesario garantizar el triunfo de la Lista 502 encabezada por Ziliotto – Mayoral, provincialmente y en todos los municipios. Primer escalón de esta pulseada electoral”, finalizan.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios