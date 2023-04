Madre con tres niños denunció brutal golpiza de policías sin identificación

Compartir esta noticia:

Una mujer que ocupó una vivienda en el Barrio Plurianual sufrió una brutal golpiza junto a sus hijo por parte de dos uniformados que se identificaron como custodios de la casa. Uno de ellos la amenazó con un arma. Lo denunció en la Seccional Segunda de Policía pero le negaron la información de los dos hombres.









Una madre y sus tres hijos ingresaron a una vivienda de la calle Callaqueo 1023 del Barrio Plurianual, denunció que fueron desalojados a los golpes por dos personas uniformadas, una de ellas con uniforme de Policía de La Pampa.

Según contó la mujer, ella había alquilado en otra oportunidad la vivienda pero ahora estaba desocupada, e ingresó porque no tiene a donde ir. “Estuve averiguando para saber si seguía en alquiler, no di con la dueña pero si con los hijos y me enteré que habían renunciado a la casa y estaba abandonada. Yo ingresé con una llave a la casa, no forcé ni rompí nada. No había nada”.

Relató a Plan B que cuando ingresó con sus hijos y su hermana “vino un muchacho y le pegó una patada a la puerta. Me dijo que no podía estar ahí porque la casa estaba custodia, que me tenía que ir. Yo le dije que él porque motivo y que me muestre un papel que diga algo y se levantó la remera y me mostró un arma”, reveló.

“Me asusté t mis nenes empezaron a los gritos. El muchacho llamó a otro y cuando llegó esa persona me dijo que no podíamos estar ahí y me agarró de los pelos. Le dije que me suelte y me seguía pegando. Le pedí que me dejara de pegar y en el forcejeo se metió mi nene a decirle que no me pegue y le pegó una patada. Mi nene tiene nueve años y le dejó la pierna moreteada. Y a mí otro nene de 2 años lo empujó y se golpeó la cabeza”, denunció la víctima.

También relató que sufrió maltrato verbal y amenazas “uno de los tipos me agarró de los pelos y le decía al otro “ayúdame con la gorda esta” y le dije que no era forma de tratar a una mujer y me contestó que “lo tenían podrido las feministas”.

“Ninguno de los dos tenían ninguna identificación y nunca dijeron quienes eran cuando se les preguntó», explicó.

Denuncia

El más grande sus hijos, corrió dos cuadras hasta la casa de un compañero de fútbol para contar lo que estaba pasando y al rato llegó la policía hasta la casa. «Llegó una policía que se identificó como comisaria Martínez, de la Seccional Segunda. Me llevaron para hacer la denuncia pero cuando les pedí los nombres de las dos personas no me los dieron”, denunció.

“Yo estoy viviendo en una casa de prestado. Entré a la casa con una llave, no rompí nada. No era la forma de desalojarnos”, dijo angustiada.

IPAV

La mujer dijo que está anotada desde 2015 en el IPAV pero que la sacaron del registro. «El año pasado no aparecí, me dijeron que me faltaba el certificado de madre soltera, pero después volví a preguntar por mi expediente y no aparezco anotada», manifestó.

Contó que tras la golpiza concurrió al organismo y que tras discutir con una mujer fue atendida por el propio titular, Jorge Lezcano, quien le habría prometido una respuesta.

“Yo voy a volver a entrar a la casa porque no tengo respuestas y tengo que entregar la casa donde estoy viviendo de prestado. Yo no pudo andar deambulando con mis hijos”, expresó.

“Así haya querido meterme con mis hijos a una casa que está desocupada. No creo que esa sea la forma de tratar a las personas. No puedo creer que esa sea la seguridad que tenemos. Me duele mucho”, lamentó.

