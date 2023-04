Designarán calles con los nombres de Hermanas Adoratrices, Padres Palotinos y Padre Carlos Mugica 

Compartir esta noticia:

Durante la mañana de este lunes 24 y martes 25 de abril se llevaron adelante las diferentes comisiones permanentes del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

En la Comisión Administrativa y Reglamentaciones fueron aprobados dos dictámenes referidos a una autorización y una excepción en la ordenanza de política mortuoria.

Además, se hizo presente el vecino Luis Mirazo, reciente adjudicatario de una vivienda perteneciente al Plan Mi Casa 2 y solicitó que sea nombrada la calle en donde vive para poder asentar el domicilio y realizar sus correspondientes trámites administrativos.

A raíz de este pedido, concejales y concejalas decidieron también poner nombre a otras dos arterias más de la misma zona que carecían de la correspondiente nomenclatura. De este modo, emitieron despacho unánime para designar con los nombres de Hermanas Adoratrices, Padres Palotinos, y Padre Carlos Mugica, a estas tres calles ubicadas en la barriada que se ubica al sureste de la ciudad.

“Definimos estos nombres porque es un sector donde se hace apelación al culto católico y salesiano. Por eso quisimos rescatar la tarea que hacen desde hace décadas en la ciudad las Hermanas Adoratrices. En tanto, ‘Padres Palotinos’ nos remite a una etapa bastante dura de la sociedad argentina y aportamos a la Memoria, la Verdad y la Justicia; y Padre Mugica por su innegable tarea”, dijo José Depetris (FreJuPa).

Pablo Pera Ibarguren (FrePam) expresó su conformidad con estas designaciones, argumentando que “son acordes al lugar y a la zona en la que se hace referencia al culto católico, y es un gran reconocimiento a las labores que han realizado estas personas”.

Seguidamente, la comisión debatió sobre la nota presentada por la Unión de Trabajadores de la Educación – UTELPa, en la que solicitan se designe con el nombre “Maestro Carlos Fuentealba” al Pasaje sin nombre que se encuentra entre las calles Selva Norte y Duarte.

Depetris explicó que no es posible esta designación, ya que un espacio verde de la ciudad ya posee ese nombre.

“La ordenanza N°2425 del año 1999, en su artículo tercero, dice que ninguna arteria, pasaje, barrio o espacio público de la ciudad puede ser asignada con un nombre ya existente”, aseguró. Por lo tanto, la comisión acordó comunicar formalmente a los solicitantes, y ofrecerles que presenten otra propuesta.

Seguidamente, se llevó adelante la comisión de Acción Social y Desarrollo Comunitario, en donde se hicieron presentes Marita Luz Juárez, Beatriz Fardutto, Maria Leonor Trinak Benvenuto y Marisa Mirna, representantes del grupo “Fibromialgia La Pampa Autoconvocados”.

Dichas mujeres se acercaron a conversar sobre la nota presentada al Concejo Deliberante, en la que le solicitaron su adhesión a las propuestas de concientización sobre las enfermedades de fibromialgia y fatiga crónica que se visibilizan a nivel internacional el 12 de mayo de cada año.

En su exposición, relataron los padecimientos y dificultades que viven las personas que sufren esta enfermedad y sus familias, y la importancia de la concientización sobre este tema.

“Solicitamos la adhesión en el calendario, que se reconozca el Día de la Fibromialgia porque es muy importante para nosotros concientizar, y que podamos dejar de explicar a cada persona lo que es esta enfermedad. El que no lo padece o no tiene un familiar cercano no sabe lo que es. Convivimos con estos dolores e igual nos ponemos de pie y seguimos con la lucha constante”, sostuvo Fardutto.

Luego de los relatos de cada una de las mujeres, concejales y concejalas decidieron redactar una ordenanza en la que se establece el 12 de mayo de cada año como «Día mundial de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica».

Además, resolvieron emitir dictamen con la declaración de interés municipal sobre las actividades que se enmarcan en la visibilización de la fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica.

Seguidamente, se obtuvo dictamen unánime para la resolución que declara de interés municipal a obra mural “Que no falte ninguna pieza”, de la artista plástica Mónica Arribillaga en colaboración con Carina Carrasco, emplazada en la intersección de las calles Pilcomayo y Juan de Dios Filiberto.

Finalmente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, obtuvo por unanimidad dictamen del proyecto que autoriza la modificación de datos catastrales sobre una ordenanza referida a la donación de un inmueble.

