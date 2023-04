Dólar y corridas: “la economía nacional se tambalea por la cotización de 5 cuevas ilegales emplazadas en la calle Florida”

Compartir esta noticia:

El docente e investigador de la UNLPam, Santiago Ferro Moreno analizó la corrida cambiaria y propuso la creación del Dólar Argentino Digital.

Por Santiago Ferro Moreno (Docente-investigador de la UNLPam)

Estamos pasando por uno de los momentos más críticos de la economía argentina, unos días extremadamente intensos, donde se comunicaron datos concretos de la economía real, con una inflación interanual de tres cifras (>104%) y una pobreza que alcanza casi a la mitad de los habitantes del país. A esto se le suman aumentos desmedidos del tipo de cambio informal, de las cotizaciones de dólares financieros, del riesgo país, acompañados por más restricciones cambarias, aumento de la tasa de interés de referencia del 81% y un montón de medidas coyunturales para tapar el sol con la mano.

La pregunta inicial sería ¿por qué está pasando esto? Y las respuestas son múltiples, principalmente de índole político y en algunos casos con condimentos económicos, financieros y en mucho menor medida, productivos. A pesar de existir factores coyunturales, la verdad es que estructuralmente venimos con problemas serios, arrastrados y potenciados desde hace muchos años. Las variables transversales son: el cortoplacismo de la política y el porteño centrismo en los procesos de toma de decisiones nacionales. No somos para nada un país inviable, basta con recorrer un poco el interior para ver la matriz productiva desarrollarse y avanzar, aún en contextos poco certeros. Pero en lugar de discutir lo estructural, estamos de fuego en fuego apagando o mermando los focos del incendio.

Para ejemplo sobra un botón: el dólar informal, llamado blue o libre por actores que nos quieren imponer un tipo de cambio conveniente para unos pocos, en el corto plazo. Es técnicamente muy complejo poder tener una cotización de una moneda informal de la manera con la que lo hacen los medios de comunicación de CABA. Muy poco sólido, discrecional y con mucho impacto en la vida real. Hoy la economía nacional se tambalea por la cotización de 5 cuevas ilegales emplazadas en la calle Florida. Una locura.

Tanto los negocios que importan (ropa, electrodomésticos, tecnología, etc.) como los que exportan (granos, carnes, manufacturas, tecno, servicios, etc.) se rigen por el/los tipo/s de cambio formales. Por lo tanto, la cotización y puesta en valor comunicacional por medios concentrados, no tendría que afectar estos negocios… Y sin embargo lo hacen, a magnitudes impensadas y con consecuencias fuertes en la economía real y familiar. También impactan en otras aristas, negociaciones de vehículos, terrenos, casas… Desfasando de manera desmedida el poder adquisitivo real y el valor de las cosas en el mercado nacional.

Esta cotización de la venta ilegal de divisas, sistematizada y comunicada por medios masivos, adaptada y adoptada por empresarias/os y la ciudadanía en general, termina empobreciendo más al país, drenando aún más la confianza en el peso argentino y generando inestabilidades progresivas que terminarán repercutiendo negativamente en la vida de todas las personas que habitamos el país.

Ahora, la segunda pregunta es ¿qué se puede hacer? Muchas cosas, y varias están en el terreno de la política, de nuestras/os representantes que deben captar los mensajes, antes de que realmente sea tarde y empecemos un proceso exponencial de retroceso. Además de eso, hay muchas cuestiones macroeconómicas, democráticas e institucionales que hay que pensar para no seguir con estos rulos históricos que no nos permiten desarrollarnos. Va una propuesta que puede colaborar con la volatilidad del tipo de cambio, la inflación, las brechas entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio informal, la incertidumbre y la inestabilidad en el mercado cambiario.

La propuesta es la creación del Dólar Argentino Digital (DAD), atado a la cotización del dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y respaldada por el Banco Central (BCRA) y los Bancos privados de la República Argentina. Creada por Ley y obligatoria para todas las transacciones internas relacionadas a bienes duraderos. Disponible para poder ser usada en cualquier mercado y como mecanismo de ahorro, sin restricciones de adquisición e intercambio. El valor de la moneda digital estaría respaldado por el valor del dólar MEP, lo que ayudaría a estabilizar el tipo de cambio y reducir la volatilidad del mercado cambiario.

El DAD puede ayudar a reducir la inflación al proporcionar una alternativa estable a la moneda local, que ha estado perdiendo valor debido a la inflación crónica, las especulaciones y la falta de credibilidad política. Sin dudas disminuiría la oferta y circulación monetaria. Además, puede aumentar la eficiencia de las transacciones y reducir los costos de transacción, lo que puede tener un impacto positivo en la economía en general. Permitiría descomprimir de manera sustancial la demanda de dólares informales de todos los sectores que buscan la moneda americana para ahorrar o concretar transacciones inmobiliarias o de otros bienes nacionales.

Sin embargo, también hay desafíos y riesgos que deben ser cuidadosamente evaluados antes de implementar una moneda digital atada a un tipo de cambio en Argentina. En primer lugar, la implementación del DAD requeriría una regulación y una legislación adecuadas que permitan su uso y protejan a los usuarios. Se pueden utilizar tecnologías de blockchain para mejorar la transparencia. La emisión de una moneda digital debe estar respaldada por el BCRA.

Un desafío importante es la aceptación de la moneda digital por parte de un pueblo que no cree en su moneda nacional y busca alternativas para poder mantenerse. Para que sea exitosa, debe ser ampliamente aceptada y utilizada en la economía. Si la adopción de la moneda digital es baja, puede afectar su valor y su capacidad para cumplir con su objetivo. Existen algunas posibles restricciones o desafíos que podrían surgir al plantear una moneda digital atada a la cotización del dólar MEP en Argentina. A continuación, se presentan algunas consideraciones importantes:

1. Regulaciones: Se requieren aprobaciones regulatorias y permisos especiales para emitir una moneda digital en Argentina. El DAD debe cumplir con los estándares de seguridad, transparencia y estabilidad.

2. Volatilidad del dólar MEP: Aunque el dólar MEP es una referencia para muchas operaciones comerciales en Argentina, su valor puede fluctuar significativamente a corto plazo debido a factores como la oferta y la demanda, la intervención del gobierno y los cambios en la política monetaria.

3. Cambios en las regulaciones: Las regulaciones cambian con frecuencia en Argentina, y es posible que se requieran compromisos de largo plazo, públicos-privados, para no cambiar las reglas de juego. Es importante dar confianza y garantizar que las regulaciones restrictivas no tendrán lugar en el futuro.

4. Adopción: Para que la moneda digital tenga éxito, debe ser adoptada por una amplia gama de usuarios y empresas. Es posible que se necesite un esfuerzo de comunicación, credibilidad y educación para aumentar la conciencia sobre la moneda digital y sus beneficios.

5. Escalabilidad: A medida que la moneda digital gana popularidad, también aumenta la necesidad de una infraestructura de apoyo sólida y escalable para procesar las transacciones y mantener la seguridad de la moneda digital.

En teoría, una moneda digital atada a la cotización del dólar MEP en Argentina podría ayudar a estabilizar el tipo de cambio y, en consecuencia, reducir el tipo de cambio informal, disminuir la inflación y reducir la incertidumbre. Esto, a su vez, podría disminuir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio informal, ya que los agentes económicos tendrían menos incentivos para operar en el mercado informal. Además, si la moneda digital es ampliamente aceptada y utilizada en la economía, podría ayudar a reducir la inflación al proporcionar una alternativa a la moneda local, afectada por una inflación crónica.

Su uso e impacto en la inflación, el tipo de cambio, la estabilidad, la pobreza e indigencia, entre otros aspectos, dependerá mucho de cómo se ejecute y los detalles de la implementación. La credibilidad es importantísima, así como mantener las cuentas nacionales ordenadas y con planes de largo plazo. Es importante que se generen las reglas de juego más certeras, creíbles y responsables posibles, para garantizar los mejores índices posibles de confianza por parte de la población.

