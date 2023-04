Romina del Pla: “los sectores ricos de Argentina tienen un PBI fuera del país”

Compartir esta noticia:

La precandidata a vicepresidenta del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FITU), Romina del Pla, está en la provincia para apoyar a las y los candidatos del Frente de Izquierda. Criticó la fuga de divisas y planteó la nacionalización del sistema cambiario y del comercio exterior.









La precandidata a vicepresidenta del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, Romina del Pla, llegó a Santa Rosa para apoyar la candidatura de Luciano González, como candidato a gobernador; a Jonatan Gomez y Julia Baleani como candidatos a legisladores provinciales y Claudia Lupardo y Leonel Sepúlveda como candidatos a intendentes en Santa Rosa y General Pico , respectivamente.

“Es un desafío contar con una voz de la izquierda, por primera vez en la Legislatura pampeana. Es un aporte muy necesario en una época donde vemos como, con la inflación y la devaluación desbocada, el impacto en trabajadores y trabajadoras es inevitable y no se puede escindir a La Pampa, de lo que sucede en cuadro nacional”, resaltó del Pla en declaraciones radiales.

“Nos parece importante, en este momento, que una voz de la izquierda pueda estar presente, como una voz de aquellos a los que nos hacen pagar la crisis y no somos los que podemos desenvolver nuestro planteo, cómo salimos de este cuadro sin que se afecte a los que menos tienen y se agudicen los niveles de pobreza y precarización laboral, presentes en todo el país y también en la provincia”, manifestó a periodistas de FM Radio Noticias.

En referencia a la problemática de la deuda externa, la acusación a la oposición de operar en contra de Argentina y la corrida contra el dólar, del Pla señaló que “a esta situación nos han llevado todos los gobiernos, desde el final de la dictadura hasta acá. Primero, en el reconocimiento de un endeudamiento fraudulento que llevó adelante la dictadura, acuñado por las patronales del país y los gobiernos que vinieron: radicales, el menemismo, la Alianza, el kirchnerismo, Juntos por el Cambio con los macristas, ahora el Frente de Todos, que nos han llevado a esta situación de sostenimiento de una deuda fraudulenta”.

“¿Por dónde empezar? Somos partidarios de una rápida investigación del endeudamiento. Separar lo que es una deuda legal, por haber comprado insumos y lo que sea reconocido, porque no estamos planteando aislarnos, sino de continuar con intercambio comercial, pero no se puede sostener la parte de la deuda fraudulenta. Eso tiene que tener un reconocimiento soberano”, dijo del Pla.

“Luego, hay que tomar medidas de emergencia como frenar la fuga de capitales, tomar medidas que planteen el control del sistema bancario, la nacionalización del sistema bancario; un control sobre el comercio exterior, con su nacionalización y en este punto, permitiría que no se sigan fugando divisas. Los sectores poderosos de Argentina, tienen un PBI fuera del país, no es que Argentina no produce dólares, hay un PBI entero fuera del país”, criticó la precandidata a vicepresidenta del Partido Obrero.

“Además, se están fugando dólares, con mecanismos que el propio gobierno termina permitiendo, con transacciones financieras donde se hace la vista gorda, se permiten repatriaciones de ganancias que no son, se permiten préstamos entre multinacionales que no son préstamos, sino maniobras para llevarse capitales fuera del país. Se permite la subfacturación de exportaciones. Hay una parte de los principales puertos, como los de Rosario o Santa Fe, que están en manos privadas y ahí se hace una mera declaración de lo que se exporta, sin prácticamente control estatal y se exporta más de lo que se declara”, dijo.

“Lo mismo se hace con las importaciones: se exagera la importación, para tener un dólar a precio oficial, que no lo obtiene nadie y por eso tenemos el descontrol que vivimos estos dos últimos días, por el resultado de estas políticas. Hasta ayer a la tarde, el Ministerio de Economía no intervino y los dólares financieros, que son dólares legales, donde el gobierno tiene una cierta magnitud, los habían dejado hacer. Hay también un dejar hacer para justificar una devaluación”, criticó del Pla.

“Acá, en agosto y en octubre, tanto los que están, como los que se postulan, ya sea el peronismo o Juntos por el Cambio, todos tienen el libreto del Fondo. Pueden cambiar los nombres, pero el ajuste fenomenal, mayor al que estamos sufriendo y que incluso proponen la eliminación de planes sociales o llevar más abajo los salarios de los estatales, recortar presupuesto de salud, educación y de las áreas en la que interviene el gobierno nacional, que también llegará a las provincias, es el libreto que están planteando”, evaluó del Pla.

“Solo plantean cuál será el ajuste, o una política de shock, de un día para otro, una dolarización, que sería una megadevaluación, para que los salarios valgan decenas de dólares y el gobierno está viendo a ver quién tiene la espalda para llevar este ajuste que vienen desarrollando. Desde ese punto de vista, en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda y proponer una sociedad diferente. Si no, la situación se va a volver realmente intolerable, con niveles más agudos. La clase capitalista quiere que los trabajadores paguemos una crisis que no hemos generado, porque hay un endeudamiento, una situación de renegociaciones, con condiciones leoninas, de una deuda que no para de pagarse y, sin embargo, nos lleva a esta situación. Acá hay un fraude”, manifestó del Pla.

En referencia a la legalidad de la deuda externa, del Pla, criticó al Frente de Todos por la inacción de la Comisión formada en el Congreso. “Cuando asumió el gobierno se cuestionó la deuda (tomada por Macri), pero la reconoció. Se dijo que se iba a investigar a quienes tomaron esa deuda, pero no se puso en marcha la Comisión para investigar esa deuda. Porque también el Frente de Todos, como dijo Cristina, son pagadores seriales. Hay una causa judicial, con fallos del juez Ballesteros, con una investigación que llegó hasta alrededor de fines de los 90. Hay que implementar las medidas que ya se plantearon. Se pagó una parte y la otra se convirtió en bonos. La deuda se recicla, en eso consiste, que no se termine de pagar, para poder someternos, por eso, no es todo lo que hay que investigar y eso se hace con organizaciones que estén dispuesto a hacerlas”.

“Pero hay que arrancar rápidamente, si no es un desangre que nos está llevando a más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza. Incluso en La Pampa, que luce como una provincia con más planificación y previsible, tiene estos índices de pobreza, de precarización laboral, crisis habitacional que no está dejando provincias sin tocar, porque la cuestión habitacional, es uno de los temas para la especulación financiera y en las crisis financieras, muchos recursos están volcados ahí. Hay que tomar medidas de fondo, para generar un cambio y el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, ha crecido y en La Pampa se presenta por primera vez, con el desafío de que nuestros voceros Luciano González, Jonatan Gomez o la compañera Baleani, sean voceros para impedir que trabajadores y trabajadoras, la juventud y los jubilados, no paguemos esta crisis que no hemos generado”, indicó la candidata a vicepresidenta del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina del Pla.

La actividad en Santa Rosa

La diputada nacional se reunirá con los referentes locales del FITU y realizará un recorrido en medios locales para desarrollar los planteos del Frente de Izquierda..

Romina del Pla es docente de historia y dirigenta sindical en el gremio por la oposición clasista a la burocracia del kirchnerista Ricardo Baradel. En su largo trayecto de luchadora se consolidó como referente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Actualmente junto al legislador porteño, Gabriel Solano integran la fórmula presidencial que propone el Partido Obrero para el Frente de Izquierda.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios