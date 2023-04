Denuncian a estudio contable por supuesta estafa a jubilados en La Pampa

Compartir esta noticia:

Varias de personas habrían sido jubiladas con documentación falsa y ahora tienen que devolver los años mal cobrados.

La ANSES inició una investigación administrativa por supuesta estafa a personas que se jubilaron con documentación falsa en los últimos “seis o siete años” en La Pampa.









Varias personas, que pueden llegar a medio millar en toda la provincia, se encuentran en medio de una investigación por una jubilación obtenida mediante la falsificación de datos y le apuntan a un estudio contable ubicado en la calle General Pico al 160 de Santa Rosa.

“Se inició una investigación sumaria porque el ‘cabezón’ Franco habría presentado un montón de jubilaciones con documentación falsa. Habría falsificado documentación para agregar años a personas que no estaban en condiciones de jubilarse”, pudo saber Plan B.

El procedimiento habría sido el siguiente: el contador, que no tiene relación de parentesco con el exministro de Hacienda, habría hecho figurar a personas como empleadoras de otras personas, para sumar años y así reunir los requisitos para acceder a la jubilación.

“Te voy agregar años para que te jubiles”, aseguran personas damnificadas que les habría dicho el contador.

“En General Acha somos 25 y en toda la provincia, dicen que son unas quinientas personas las perjudicadas”, afirmó Silvia, una mujer que tiene que devolver dos años de haberes cobrados.

“Ya me suspendieron la jubilación. Dicen que voy a poder completar los años que me faltan cuando deje de figurar en el sistema. Y ahí voy a tener que devolver dos años, y completar los dos años que me faltan”, afirmó Silvia, una jubilada de manera irregular “por el contador Franco”, según declaró en el programa Las Dos Verdades, que se emite en Radio Mitre Santa Rosa de lunes a viernes de 17 a 18:30.

“Lo que quiero es que este contador pague por la estafa que nos hizo. Y poder hacer los trámites para la jubilación. Yo tengo la que cobra mi marido, pero hay muchas personas que solo tienen esa jubilación que hoy les suspendieron”, agregó.

La pesquisa apunta a que el estudio contable contaba con los datos fiscales de personas que fueron parte de su clientela, y con esos datos pudo haber cargado años de aportes de supuestos empleados a supuestos empleadores.

El engaño estalló cuando algunas personas fueron citadas a la ANSES para que dieran cuenta de los supuestos empleados que habían tenido y nunca habían regularizado, por lo cual acumularon deudas en concepto de aportes patronales.

Plan B pudo saber que por ahora existe una investigación administrativa en la ANSES para esclarecer la situación y se espera que en los próximos días, damnificados denuncien en la justicia penal la supuesta estafa.

