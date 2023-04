Denuncian a un abogado por cobrar honorarios “y no hacer nada”

Compartir esta noticia:

Una mujer presentó una denuncia en el Colegio de Abogados porque le cobraron por un patrocinio que “nunca ejercieron, mi abogado nunca hizo nada”.

Analía Lazarte le contó a Plan B Noticias que “el año pasado tenía una relación en la que sufrí violencia de género y abuso sexual, por lo que hago la denuncia en la calle Güemes y le doy la causa al abogado Santiago Lorda”.









“Pero Lorda no hizo nada. Nunca me informó de nada. Me cobró 90 mil pesos y me recontra estafó”, afirmó.

“Este chico dijo que me iba a defender, pero me falló. Me cobró 90 mil pesos para hacer el trabajo de defenderme, pero no hizo nada. Ya hice la denuncia para presentarla en el Colegio de Abogados”, resaltó.

“Quiero que se sepa la verdad, de los dos casos, por el abuso sexual de mi expareja y este engaño que me hizo el abogado”, añadió la mujer.

Lazarte cambió de defensora y ahora la abogada Camila Aimar la representa ante la justicia.

“Hoy le tengo miedo a este violador sinvergüenza y se le suma que el abogado no me defendió”, indicó.

Lazarte contó también que el hombre con el que estaba en pareja la convención de poner un auto a nombre de él “por el IVA” y ahora “me pide que levante la denuncia de abuso sexual para que me devuelva el dinero de lauto”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios