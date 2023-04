Volvió Verna, vuelve el pacto

Compartir esta noticia:

Por Javier Urban. La reaparición del ingeniero Verna en un acto público, y diciendo lo que dijo, tiene incidencias presentes y futuras. Haciendo la gran Ramón Díaz dijo no tener un carajo que ver con la derrota del 2021. Para él, Ziliotto merece otra oportunidad y, como se acordó en el ’83, se viene el “piquenserismo”.

El mismo día en que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en un multitudinario Plenario de la Militancia en esa localidad bonaerense, aseguraba que “las victorias se construyen con alegría, por eso los votos de La Matanza van a volver a poner un presidente o presidenta peronista, y a un gobernador peronista” y contundentemente decía “La Matanza fue, es y será la Capital Nacional de Peronismo”; Carlos Verna, después de 3 años, reaparecía en un acto partidario, en el CEC de su amigo y delfín político, Daniel Lovera, para decir, sin decirlo, que Pico fue, es y será la Capital Provincial del Peronismo.









Cuenta la leyenda que hace 40 años, un grupo de dirigentes, hoy históricos, del peronismo, se juntaron en el norte provincial y delinearon una táctica en la que advertían que, si no se juntaban todos, les sería imposible imponerse sobre el peronismo de Santa Rosa. Pudo haber sido en Pico o en Castex aquel encuentro donde los piquenses Rubén Marín y su mentor, Carlos Aragonés; el alvearense José María Dalmaso; el castense Livio Curto y hasta el bastante reciente llegado a La Pampa, pero a Pico, Carlos Verna, junto a su ladero Carlos Beltramino, elaboraron un plan con la pretensión de que el peronismo norteño fuera el eje, desde el cual se tramaría cuanta estrategia para toda la provincia tuviera el peronismo. Fue así que Marín derrotó en histórica interna al santarroseño, José Regazzoli, con la suma de todo el peronismo del interior. Eso ocurrió en 1983 y de ahí en más, efectivamente, el peronismo del norte de La Pampa lo determinó todo, incluso cuando los gobernadores surgieron de Santa Rosa, caso Néstor Ahuad o “el Ningo” Oscar Mario Jorge. Y si hacía falta, como toda posición hegemónica, también impuso el “divide y reinarás”, no pareciendo muy casual que Santa Rosa sea el único distrito peronista donde hay más de una unidad básica, 7 son, por las dudas.

Refresco todo esto porque, en el acto del martes pasado, en el que los voceros del mismo tuvieron la orden de difundir que hacía 3 años, 4 meses y 8 días, que Verna no participaba de uno semejante, el líder de la línea Plural hizo público de una manera muy explícita, por más que los medios poco repararan en eso, que su vuelta al ruedo tenía mucho que ver con aquello. Naturalmente, el contexto era el de apoyo a la campaña, pero todo lo que dijo le sumó un doble sentido a ese apoyo en general.



“Yo dije públicamente que no iba a ser candidato y que no tenía candidatos, por lo tanto, no tuve un carajo que ver con el resultado de esa elección. La razón por la que se perdió es porque los candidatos viven en una sola ciudad y se olvidaron de La Pampa federal y se olvidaron de Pico…”, dijo en referencia a las elecciones de medio término donde JxC le birló al peronismo un senador y un diputado nacional.

Cualquier ingenuo podría decir que, de cara a las elecciones del 14 de mayo, no tendría por qué haber hablado de lo que pasó hace 2 años y que encima fue una derrota. Pero Verna lo dijo premeditadamente, para recordar que en aquel momento mucho se hablaba del romance político entre el gobernador Sergio Ziliotto y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli. Mucho se especulaba, en los conciliábulos políticos, con la llegada de un momento histórico, el de desplazar a Pico y a ese eje norteño, para que asumiera la Capital la hegemonía del peronismo pampa.

Verna, en aquel momento, anunció que no sería candidato, pero no solo él se corrió, sino que ninguno de los suyos aparecía en la boleta electoral y la intendenta de Pico pidió licencia en medio de la campaña. Las PASO en aquel 2021 fueron un zafarrancho de tal magnitud para el peronismo que, de cara a las elecciones generales, tuvo que sobre-actuar unidad (para desvirtuar lo mucho que se decía que la línea plural no acompañaba) y prepotencia de laburo de campaña. Fue tras aquella derrota en las PASO y para aventar el destino de catástrofe, con que amenazaba la elección general, que un mes antes de las mismas se reunió la dirigencia peronista en Santa Rosa, en Castelvechio y allí, en medio del “todos unidos triunfaremos”, Ziliotto declaró “No voy a formar un espacio propio”, descartando de una vez y para siempre las versiones que pretendían ubicarlo fuera del vernismo e intentando un corrimiento del eje histórico al que hacíamos mención.

Si aquellas versiones hubieran sido ciertas, tendríamos que hablar de una capitulación. Lo más oportuno es hablar de una reconciliación y así entender al ingeniero Verna cuando, el otro día, dijo “Ziliotto me-re-ce seguir gestionando”.

Como prueba de esa reconciliación, Ziliotto ya había tributado con el armado de listas, no solo cediendo la mitad de las candidaturas expectables a hombres y mujeres del vernismo, sino también desoyendo los pedidos de quien se especulaba que era su aliado, que quería en esa nómina a, por lo menos, su pareja.

Así las cosas, la línea plural demostró su compromiso real el martes de la semana pasado por gestar una victoria electoral. Esta vez no se trata de aquel despliegue de cotillón que hiciera dos años atrás cuando aquella reunión en Castelvechio. Aquella vez, lo dijo Verna, él no tuvo un carajo que ver con el resultado de esa elección, por ende los suyos tampoco, por más que aquel día se los viera a todos arremangados, prestos a salir a buscar votos para aquella lista de senadores y diputados, y no a sacarle el cuerpo a aquel compromiso.

Muy parecido a aquel, sonó, por estos días, el ruido que ha hecho el vernismo inaugurando locales y más locales en Santa Rosa, pese a que ningún representante de su sector integra la lista de unidad de los candidatos a concejales de di Nápoli. Tal vez ese sea el mismo sonido que escucha el intendente, a quien llamativamente no se lo vio el viernes, en el corte de cintas de la UB de Lope de Vega al 700, hasta donde se llegaron Lezcano, Montes de Oca y su hija, la candidata a vice intendenta, pero él no.

Pero lo que pase en Santa Rosa parece no ser problema para el ingeniero Verna. Él llamó a defender el pinquenserismo y naturalmente, después de haberse bancado aquel reto, que seguramente iba dirigido a otros, con aquello de los muertos que vos matáis gozan de buena salud y de haberse tomado oportuna licencia en su cargo, para así desligarse de aquella derrota del 2021, para Verna, Fernanda Alonso, también merece seguir gestionando. Fernanda es su candidata, por ahora, a seguir gobernando Pico.

Y más allá del excluyente acto en el CEC de Pico, hubo en la semana otro puñadito de cosas. Ziliotto seguramente respirará un poco más aliviado con el anuncio del presidente Alberto Fernández de que no irá por su reelección. Por lo menos, por más que no lo despeguen por su pertenencia partidaria, no tendrá que salir a justificar su ahora descartada continuidad. En aquel acto en Pico, Verna ya había aconsejado a la militancia que, antes de pedir el voto, le pidieran disculpas a la gente “porque fuimos nosotros los que dijimos que iban a poder comer asado todos los fines de semana y lo dijimos porque eso fue los que nos dijeron los que ahora están en el Gobierno Nacional”. Y los llamó a explicarles a los vecinos que no tenemos nada que ver con la inflación, con el dólar a 420 pesos, con la macroeconomía; sino que el 14 de mayo vamos a defender los candidatos provinciales y locales”. Con Alberto habiendo renunciado, por lo menos, a no volver a intentar ser presidente, por ahí se les haga más fácil a los peronistas pampeanos.

Por otro lado, el candidato de JxC, Martín Berhongaray, a quien seguimos sin verlo acompañado por Juan Carlos Marino o Daniel Kroneberger que así ponen en duda el respaldo del radicalismo en su totalidad a sus pretensiones, parece haber encontrado un caballito de batalla y anda prometiendo autopistas por todos lados, aunque la única que supo tener su proyecto en el gobierno de Macri, jamás se insinuó siquiera su concreción.

Además, aun a riesgo de que otra vez les cuenten las costillas del gasto que eso significó, como el año pasado cuando contrató a Los Palmeras; el municipio santarroseño celebró un nuevo aniversario de la capital con la Bersuit Vergarabat, el folklorista Rojas y Callejero Fino, con una fiesta popular de impactante convocatoria.

Y el pus que supura de la justicia federal, también lo hace a través del grano que tiene en La Pampa, y la escalada de gritos, maltrato y ataques de ira del juez Díaz Lacava, denunciados por dos secretarios y una secretaria del TOF, muestra que en todas partes se cuecen habas, si de la maldita justicia hablamos.

