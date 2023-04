Docentes autoconvocados protestaron en las calles por la violencia en las escuelas

Compartir esta noticia:

Cortaron la calle Pico, frente al Colegio Nacional, realizaron una asamblea y marcharon a Plaza San Martín. Reclaman al Ministerio de Educación por las situaciones de violencia que se vive en las Escuelas frente al contexto social y económico que se vive, y piden herramientas para abordar la problemática con estudiantes, docentes y directivos. Además piden que el gremio UTELPa acompañe los pedidos.









Cerca de 200 docentes autoconvocados de los distintos niveles educativos cortaron la calle Pico, frente al Colegio Nacional de Santa Rosa, y realizaron una asamblea con reclamos al Ministerio de Educación por la situaciones de violencia que se viven en las Escuelas de la provincia y mejores condiciones laborales y salariales.

«La convocatoria es a raíz de las situaciones de violencia, todo comenzó a partir de las situaciones de violencia que están teniendo lugar en las escuelas, no recientemente, sino desde hace tiempo ya y en todas las instituciones de la provincia. Consideramos que esto es una problemática muy grande en relación con el contexto social, económico que estamos viviendo y que desde las escuelas tenemos que tener herramientas para acompañar a los estudiantes, para acompañarnos entre docentes y en este momento no las tenemos», contó Rocío Mallía, una de las docentes.

Y agregó: «hay situaciones de violencia que involucran a todos los actores del sistema educativo. Estamos hablando de docentes, directivos, no docentes, estudiantes y familias».

Consultada por que tipo de situaciones de violencias denuncia, detalló que se dan «situaciones de violencia verbal, situaciones de violencia física, en algunos casos llega a la violencia física».

«La realidad es que los docentes estamos como muy desamparados al momento de manejar estas situaciones, no hay herramientas de la normativa y tampoco a veces de los recursos humanos», explicó.

En la asamblea participaron además de docentes de Santa Rosa, de General Pico y el sur de la provincia. En la misma se leyó un petitorio, que será entregado a las autoridades del Ministerio de Educación el martes próximo. A su vez resolvieron lanzar una nueva convocatoria para el miércoles a las 18.30 horas, frente al edificio de UTELPa.

«Esperamos en primer lugar que el gremio nos acompañe, que UTELPa escuche esto. No es la primera vez que lo pedimos, no es la primera vez que hablamos con los representantes gremiales. Pero esperamos después de esto nos acompañe en las medidas de fuerza que son necesarias y que no hubo durante todo el año, y también que el ministerio reciba el petitorio y que nos dé una respuesta respecto a lo que demandamos», manifestó la docente.

Protocolos

Respecto de los protocolos de actuación del Ministerio de Educación, señalaron que «son un avance» para las situaciones de «violencia, consumos problemáticos, etcétera, pero necesitamos que los mecanismos de los protocolos y las instituciones que están involucradas aceiten su funcionamiento para que los docentes que se involucran en la enorme tarea de denunciar, tenemos la obligación de hacerlo por supuesto, todo sea mucho más sencillo y también se logra asistir a los menores en tiempos mucho más cortos». «Sabemos que los tiempos de la burocracia no son los tiempos que demanda a veces la realidad y eso es parte de vivir en un sistema, pero bueno necesitamos que esos mecanismos se aceitan», agregaron.

También mejoras en las condiciones laborales

Los docentes piden además que se creen cargos que hacen falta en los distintos niveles y para atender de manera adecuada la demanda en los colegios. «Hay Escuelas donde las figuras de las DAI por ejemplo escasean. Son docentes de acompañamiento a la inclusión que están dentro de las aulas, pero bueno, no hay una DAI por aula a veces, ni siquiera por estudiante, entonces tienen que atender a diferentes estudiantes en diferentes aulas y a veces eso es muy difícil para una sola persona», contaron.

Panorama educativo «complejo» y pedido de un congreso pedagógico

«Es muy complejo. Desde lo pedagógico es muy complejo. Nos encontramos con estudiantes que a veces terminan el trayecto de secundaria sin saber leer y escribir o con graves dificultades para hacerlo consideramos que eso no puede pasar después de tantos años de escolarización y después de tantos recursos destinados a eso y por eso necesitamos un congreso pedagógico», dijo una docente.

Además, plantearon la necesidad «de debatir la creación de cargos, de contenido y de evaluación, y el Ministerio lo único que ha hecho durante los últimos años es bajar resoluciones de evaluación diciéndonos cómo tenemos que evaluar o cómo los estudiantes promocionan de un año al otro sin aceptar ningún tipo de críticas sobre eso, nos consultan en las jornadas institucionales cuando las decisiones ya están tomadas y en algunos casos aún a pesar de haber tenido un 80% de rechazo. Algunas medidas de promoción por ejemplo como fueron algunas de promoción que tuvieron lugar el año pasado o los años posteriores a la pandemia tomaron las decisiones igual aún a pesar de que todos estábamos en contra».

Tras concluir la asamblea las y los docentes marcharon por las calles de Santa Rosa hasta la Plaza San Martín, donde luego desconcentraron.

