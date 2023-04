Habitantes del asentamiento del Santa María cortan la calle para que les conecten la luz

Compartir esta noticia:

Dese las 17 horas de este viernes un grupo de habitantes del barrio popular “Micaela García”, ubicado en el barrio Santa María de las Pampas, cortaron la calle Víctor Arriaga y Tello Norte en reclamo de la conexión de la energía eléctrica. En el barrio viven personas enfermas, dos de ellas bajo tratamiento oncológico.

“Estamos pidiendo la luz para poder vivir, ya somos 50 familias que vivimos en el Micaela García. Algunos llevamos casi cuatro años viviendo en estas condiciones”, declaró Dardo Hernández, uno de los vecinos que protestó en la tarde de este viernes.

“Cuando vamos a pedir la luz, se lavan las manos de los dos lados, la cooperativa y la Municipalidad. Te mandan de un lado para el otro y no te dan ningún tipo de respuesta, nos piden que sigamos esperando”, señaló.

“Acá vivimos un montón de familias, con niños y niñas. No recibimos ni ayuda social, no se arriman a darnos ni una garrafa, ni una bolsa de comida”, pidió.

Gisel dijo que “hace cuatro años que vivo acá, tengo tres chicos. Esto lo hicimos todo nosotros, no nos dieron un ladrillo, un tirante, no le pedimos nada, queremos la luz. Así como no les pedimos que nos regalen los terrenos, se los queremos pagar. Y no nos permiten nada”, añadió la mujer.

Dijo que “no se entiende nada, a todos nos dicen que no, pero a una señora que está acá en el Micaela García, le bajaron la luz porque es discapacitada. Si se la dieron a una familia, por qué no nos la pueden dar a todos nosotros”

“Y te aclaro que acá somos todas personas trabajadoras. Ahora, cuando ustedes publiquen, seguro van a decir en las redes sociales que somos vagos, que no trabajamos, y no es así. Nosotros tomos todas familias trabajadoras”, finalizó.

Ezequiel Castillo contó que tiene una discapacidad “y necesito la luz urgente, una heladera, urgente para vivir en condiciones dignas. Necesitamos vivir como seres humanos. Por qué siendo ser humano tengo que ir a la posta del Aeropuerto a hacerme el tratamiento. Cada 15 días me ponen sangre, y tengo que dejar los remedios ahí porque no tengo la luz. Soy paciente oncológico y necesito poder vivir bien”.

