Las razones de La Pampa para rechazar la represa “El Baqueano”

El escrito que el gobernador Sergio Ziliotto envió al ministro de Economía, Sergio Massa expone que el acuerdo entre Nación y Mendoza habilita obras sobre una cuenca hídrica sin tener en cuenta a las demás provincias que la integran, “contrariando así la Constitución Nacional, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales”, de los que el país es parte. La copia de la nota enviada al titular de la cartera económica nacional también fue remitida a los gobernadores de las provincias que integran la cuenca. En particular asegura que el acuerdo “es lesivo para la provincia de La Pampa en su carácter de condómina de la cuenca del Desagüadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y avala el avance de una obra que no respeta el ambiente”.

La provincia de La Pampa, tal como lo adelantó ayer el gobernador Ziliotto “rechaza enérgicamente” el acuerdo y solicita “su suspensión inmediata, en tanto Nación apoya la ejecución de una obra hidroeléctrica sobre el cauce del río Diamante, perteneciente a la cuenca DSCC, que no cuenta con un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica, que no respeta la ley de Obras Hidráulicas Nro. 23879 y que no tuvo en cuenta la participación de las restantes provincias que la integran, contrariando así la Constitución Nacional, las leyes ambientales de la Nación y los acuerdos internacionales de los cuales somos parte”.

A párrafo seguido, el escrito plantea que “el carácter interjurisdiccional de la cuenca del Río Desagüadero-Salado-Chadilevú-Curacó -DSCC- y la necesidad de contar con el aval de los integrantes de la Cuenca no pueden ser dejados de lado por un acuerdo entre una Provincia y Nación, en claro perjuicio de los intereses y derechos del resto.

En este sentido recuerda que”la constitución de un Órgano de Cuenca fue solicitada judicialmente ante la Corte en autos “LA PAMPA, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO – COMITE DE CUENCAS”, Expte. Nro. 1055/2016, siendo la Nación parte demanda en la misma” y subraya que el acuerdo ahora firmado entre Nación y Mendoza “avala el uso unilateral de las aguas contrariando el pedido judicial de cese inmediato”

“La ejecución de la obra “El Baqueano” en las condiciones estipuladas por la provincia de Mendoza conllevaría a un mayor daño, violentándose el derecho humano al agua y a un ambiente equilibrado y sustentable”, amplia la nota enviada al ministro de Economía nacional.

El escrito firmado por el gobernador pampeano deja en claro que “una vez más, avasallan sistemáticamente la cuenca y pretenden una utilización del río sin una Evaluación de Impacto Ambiental integral -donde todas las provincias afectadas formen parte-, todo lo cual resulta violatorio de la normativa ambiental”.

Menciona especialmente que “la Universidad Nacional de La Pampa efectuó un Estudio de Daños y escenarios de caudales ambientales del Río Desaguadero – Salado – Chadileuvú- Curacó, donde se señaló la cuantificación de los daños actuales por la falta de escorrentía y la necesidad de hacer cesar de manera inmediata este tipo de acciones para poder lograr una recomposición del ambiente”.

Finalmente y ante lo expuesto reitera la solicitud de “la inmediata suspensión del acuerdo celebrado con la Provincia de Mendoza en lo referente a la Obra Hidroeléctrica El Baqueano, hasta tanto se cumplimenten con todos los recaudos legales y ambientales que son estrictamente necesarios para llevar a cabo y ejecutar este tipo de obras”.

