Di Nápoli: “Nuestra fortaleza es mostrar a la ciudadanía lo que hemos hecho”

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, estuvo presente en la plaza San Martín para hablar con los vecinos y presentar su propuesta para el proceso electoral del 14 de mayo. Además, destacó las obras y políticas públicas que han llevado a cabo durante su gestión.

El intendente y candidato a la reelección, Luciano Di Nápoli, se hizo presente en la plaza San Martín junto a una gran cantidad de militantes. Resaltó que espera que la ciudadanía confíe en su propuesta y le dé continuidad a sus políticas públicas.

El jefe comunal, habló con Plan B donde señaló que “Hoy sábado nos tocó venir a la Plaza San Martín y vamos a recorrer toda la zona céntrica de la ciudad. Vamos a seguir los otros días en otros barrios, donde estamos hablando con los vecinos, charlando sobre el proceso electoral que se viene el 14 de mayo, sobre nuestra propuesta para la ciudad de Santa Rosa y por supuesto como somos parte del equipo de gestión del gobernador Sergio Ziliotto, de la propuesta del gobernador”.

-Hay una gran cantidad de militantes, ¿has sentido el apoyo de todos los partidos del frente?

-Sí, hay muchísimos compañeros y compañeras que nos están acompañando, así que muy contento. Al igual que en las distintas caminatas. Es muy gratificante, porque además me toca la doble función de ser intendente, candidato, y presidente del Consejo Local de Unidades Básicas. Teníamos esa responsabilidad y yo se lo atribuyo más que nada la generosidad de todos los espacios que integran el Partido Justicialista y todos los partidos en haber logrado esta alquimia de poder juntarnos todos, lograr la unidad. Después de muchos años, el peronismo no tuvo internas, más de 20 años que el peronismo no tenía interna. Así que estamos todos juntos, todos unidos, trabajando, caminando la calle, charlando con los vecinos y eso es muy bueno para quienes conducimos este proceso.

-¿Qué podes destacar de la gestión actual?

-Nosotros tenemos muchos proyectos futuros, por supuesto, tenemos muchos sueños que concretar en Santa Rosa, pero nuestra fortaleza es al revés, es mostrar de cara a la ciudadanía lo que hemos hecho. Yo creo que esta es una gestión que ha logrado algunas cuestiones que son realmente históricas.

“Tenemos un plan de obras públicas. Hicimos 705 cuadras de asfaltos, cambiamos casi toda la luminaria LED de la ciudad, hicimos 54 kilómetros de redes de cloaca, hicimos 33 kilómetros de redes de agua potable, seguimos haciendo obras, hemos licitado la calle Santa Cruz, hemos estado en ejecución en la calle Stieben, en la calle Felice, hemos licitado una nueva terminal, estamos a punto de terminar un nuevo aeropuerto para la ciudad, jerarquizando la ciudad hacia el verdadero rol que tiene Santa Rosa, que es el de capital de provincia”.

“Eso en cuanto a las obras públicas, pero podemos hablar de que somos la gestión que más crédito entregó a los microemprendedores de la ciudad, somos la gestión que volvió a poner a Santa Rosa como eje de políticas culturales con grandes festivales masivos en la ciudad, somos la gestión que hizo el mercado municipal y que estamos construyendo el mercado mayorista, somos la gestión que solucionó el problema de los colectivos en Santa Rosa, entonces tenemos mucho en nuestro haber, que es lo que demostramos a los vecinos y obviamente que le queremos dar continuidad porque tenemos mucho por hacer todavía.

-¿Qué esperan para el 14 de mayo?

-Esperamos que la ciudadanía de Santa Rosa confíe en nuestra propuesta y que le dé continuidad a estas importantes políticas públicas, que las obras puedan seguir, que podamos seguir con todas estas políticas y no tengo dudas de que va a ser así en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa donde va a seguir gobernando Sergio Ziliotto.

