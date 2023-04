“Queremos generar entre todos un plan de desarrollo de La Pampa para los próximos 20 años” 

Compartir esta noticia:

El candidato a gobernador y diputado nacional, Martín Berhongaray, estuvo presente en la Plaza San Martín, junto a vecinos y partidarios entregando su propuesta para este 14 de mayo. Manifestó que los principales problemas que ha notado son la inflación, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y la falta de inversión en infraestructura general.

Berhongaray también se comprometió a convocar a las fuerzas políticas para generar consensos y a solucionar varios problemas estructurales para mejorar el futuro de la provincia. por otro lado, se centró en la importancia de eliminar impuestos como el Sircreb y potenciar la matriz productiva.

El radical le contó a Plan B que “anoche estuvimos en Victorica, por la tarde habíamos estado con los amigos de Santa Isabel y el recibimiento en todos lados es fantástico, hay un reconocimiento muy importante al trabajo que hemos venido realizando durante tantos años, a la seriedad y a la responsabilidad con que venimos trabajando y a los resultados que hemos conseguido para la provincia de La Pampa”.

Destacó que “La gente sabe que hemos recorrido la provincia, que hemos estado en las distintas localidades, visitado las instituciones, dado charlas en las escuelas, con lo cual tenemos un panorama absolutamente completo de las distintas realidades y problemáticas de la provincia”.

“Además, reconocen que durante todos los años que he sido diputado provincial, he sido el que más proyectos he presentado, pero también el que más leyes ha conseguido que le aprueben. Y yo no soy oficialista, yo no formó parte de las mayorías parlamentarias, pero no podría haber conseguido una sola de estas leyes sin el acompañamiento del bloque mayoritario”.

-¿Por lo que me dices reconocen tu labor parlamentaria?

-Sí, de la seriedad con la que trabajamos, de la responsabilidad, pero también de que tenemos una vocación incansable por generar consensos, por generar los entendimientos que está haciendo tanta falta, sobre todo a nivel nacional, que la dirigencia visualice que tiene que trabajar con el único objetivo de resolver las urgencias del conjunto, y las urgencias del conjunto no las vamos a resolver si se siguen profundizando las antinomias, si seguimos parando a la mitad de la gente de un lado y a la otra mitad de la gente del otro, no lo vamos hacer, sino generar los entendimientos y con la unidad de todo el pueblo pampeano. Por eso, al día siguiente a las elecciones, si nos acompaña mayoritariamente el pueblo pampeano como pensamos que va a ocurrir, el 15 de mayo vamos a estar convocando a todas las fuerzas políticas y vamos a estar convocando también a los intendentes que hayan ganado y a los candidatos a intendentes, para generar un plan de desarrollo en la provincia de La Pampa para los próximos 20 años.

-¿Cuáles son los principales problemas que te cuentan los pampeanos?

-El principal problema hoy sin lugar a dudas es el de la inflación. Esa inflación galopante que no para de crecer y no para de meterle la mano en el bolsillo al que tiene un sueldo, al que tiene una jubilación, al que tiene una pensión. Ahora hay problemas estructurales en la provincia de La Pampa que, por supuesto, hay que corregir. El de la pobreza, tenemos más de un 40% de índice de pobreza. Es decir, estamos por encima de la media nacional, más de un 13% de indigencia por encima de la media nacional. El desempleo de la provincia también está por encima de la media nacional. Otro problema es que en esta provincia faltan las oportunidades y muchos de nuestros jóvenes, fundamentalmente, se van de la provincia y no regresan.

Berhongaray detalló que “Nosotros necesitamos en la Pampa más trabajo, y trabajo de calidad, necesitamos que se apoye al emprendedurismo fuerte, porque hay que ayudarlo a progresar. En la Pampa es fundamental que profundicemos los procesos de industrialización de nuestra producción primaria, porque necesitamos darle valor agregado, necesitamos darle valor en origen. La inversión pública en la Pampa, en rutas, en escuelas, en salud, ha caído muchísimo en la participación del gasto a valores actuales. Mencionaba recién el tema rutas, nosotros hemos dicho que tenemos un plan ambicioso para empezar a construir autopistas en La Pampa, no tenemos un solo metro de autopista. Para mejorar las rutas, sobre todo las nacionales que están destruidas. Esto no lo digo yo, lo dice Vialidad. El 82% están en estado regular y malo. Basta con recorrer la provincia para confirmarlo”.

Continuó indicando que “hay obras absolutamente postergadas y necesarias, como aquellas que se necesitan para proveer de agua a muchas localidades que hoy no tienen, o zonas de la provincia de La Pampa, obras de infraestructura para resolver un problema muy grave, que es la alta contaminación de las aguas subterráneas por las concentraciones, por las elevadas concentraciones de flúor, de arsénico, de otros nitratos que están muy por encima de lo que autoriza el Código Alimentario Nacional. En materia de energía hay muchísimo para hacer”.

