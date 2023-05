Ataque de un pitbull a un niño: la justicia todavía no investiga la denuncia realizada en la Policía

Compartir esta noticia:

El viernes Marcos López fue a fiscalía a cotejar el estado de avance de la causa, pero se sorprendió con la respuesta: “acá no hay ninguna denuncia”.

El viernes 28 de abril Marcos López tuvo una mañana agitada: fue a zoonosis ante el rumor de que el perro que mordió a su hijo el 14 de abril, iba a ser devuelto a la dueña y luego, a la justicia a pedir explicaciones sobre el avance de la causa.









En zoonosis le respondieron que la ordenanza no habilita el secuestro del animal por más tiempo que el estimado para establecer si tiene o no una enfermedad contagiosa. Incluso, ante su pedido para que lo mantengan en los caniles municipales, le aclararon que esa decisión no la puede tomar un intendente, depende de la justicia.

Con esa información se dirigió a fiscalía a conocer el estado de la causa, pero se sorprendió con la respuesta: “acá no hay ninguna denuncia”, le dijeron.



La denuncia fue realizada en la seccional sexta de policía, pero la fuerza de seguridad hasta el viernes no la había remitido a la justicia.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios