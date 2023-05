Conocé los ganadores del 5° Encuentro del Asador Criollo

Compartir esta noticia:

Sobre la Costanera de La Adela, a la vera del río Colorado tuvo lugar el 5° Encuentro del Asador Criollo, al que se sumó Feria de artesanos, artesanas, emprendedores y emprendedoras, y espectáculos musicales.

Participaron del evento la ministra de la Producción, Fernanda González, la presidenta del Concejo Deliberante, Annabella Pintos, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz, el director de Ganadería, Marcelo Lluch, funcionarios municipales y representantes de instituciones intermedias, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Barrionuevo.









En nombre del Gobierno provincial, la ministra de la Producción agradeció al intendente por la invitación a compartir este evento tan importante, “este encuentro se está fortaleciendo en una fiesta popular que seguiremos acompañando, como lo venimos haciendo desde el Gobierno provincial. También quiero transmitir el saludo del señor gobernador porque sabe bien de todos estos eventos que se hacen en la provincia”.

Felicitando al equipo municipal por el trabajo, a los participantes y cada colaborador para que esta fiesta sea posible, Fernanda González agregó: “para mí es un gusto estar en La Adela, hace muchísimos años que por distintas circunstancias me ha tocado venir a trabajar, principalmente he tenido mucho contacto con el sector agropecuario, pero no obstante con lo que tiene que ver con todo el sector que tiene un gran potencial en la localidad, que es el Parque Agroindustrial que ha ido creciendo y es un gusto dentro de los Parques que están dentro de la provincia de La Pampa, que ya no está en formación sino que se está consolidando, felicitaciones señor intendente por este progreso de la localidad”.

Al dirigirse a los presentes, el jefe comunal brindó la bienvenida a la localidad y expresó la alegría de recibir este 5° Encuentro del Asador Criollo, “con tan dignos representantes y con algo que vaya si nos caracteriza a los pampeanos, la carne vacuna, el asado, estos costillares que son tan deseados en todos lados porque no caben dudas de que en La Pampa está el mejor asado del Mundo; y que mejor que este escenario, a la vera de nuestro querido río Colorado”.

“Nosotros nos encontramos en una localidad que es límite provincial con Río Negro, donde vecinos acá muy cerca se ven privados de disfrutar no solo de la calidad sino del precio de la carne pampeana, producto de una barrera sanitaria, impuesta por políticas mezquinas que muy lejos están de pensar en la gente, de pensar en que miles de personas podrían acceder a productos de excelente calidad y a su vez cuidar el bolsillo”, continuó Juan Barrionuevo.

El intendente se refirió también a la transformación que tuvo no solo el Encuentro del Asador Criollo sino las distintas fiesta y actividades que se llevan adelante en La Adela, “hoy somos un pueblo posicionado a nivel provincial y regional, las y los adelenses nos podemos sentirnos orgullosos porque a partir de una mejora en la calidad de los servicios, de apostar al desarrollo industrial, a la salud, a la educación, a la seguridad, y también junto al acompañamiento del sector privado que invierte y cree en La Adela, nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones tienen muchas más oportunidades; y en esta continuidad de políticas públicas es que nuestra localidad seguirá creciendo, mejorando, porque la transformación ya está, pero llega el momento de afianzar todo lo realizado”.

“Veo a las autoridades del Ministerio de la Producción y quiero agradecerles por todo el apoyo, y en su nombre a nuestro gobernador Sergio Ziliotto y a todo nuestro Gobierno Provincial. Hablaba hace instantes de políticas públicas y vaya que si La Pampa tiene para mostrar continuidad de políticas públicas, todas pensadas en el bienestar de la comunidad, políticas públicas que nos posicionan como las mejores provincias del país en índices económicos, sociales, de empleo, eso no es magia, se da a partir de una forma de pensar, a partir de una forma de trabajar día a día, sin descanso, se da porque desde el regreso a la democracia en 1983 los Gobiernos tuvieron el mismo signo político, se da porque solo el Justicialismo garantiza viviendas, trabajo, justicia social, porque nosotros tenemos historia para mostrar, porque nuestra palabra vale, porque no basamos nuestras campañas en odio o críticas y nada de contenido, nosotros presentamos una plataforma y al finalizar nuestras gestiones esas propuestas están transformadas en realidad, realidad que no es nada más y nada menos que calidad de vida para todos los pampeanos y pampeanas”, manifestó Juan Barrionuevo, quien a modo de cierre contó que ya se piensa en el 2024, dando continuidad a este Encuentro y en más alternativas para recibir a quienes visiten La Adela.

Resultados

1- Daniel García y Carola Rodríguez

2- Gladis Almuna y Luciano Barrientos

3- Carlos Vicente y Nicolás Araujo

Cabe destacar que los dos primeros formarán parte de la Fiesta Nacional del Asador Criollo, y los terceros serán suplentes.

