“Si no utilizamos al Frente para parar a la Derecha nos vamos a quedar sin nada” 

En un nuevo 1° de Mayo, Organizaciones Sociales, Sindicatos, Central Obrera, Partidos Políticos y Movimientos, llevaron a cabo lo que fue “el único acto en la provincia por el Día del Trabajador y la Trabajadora”.

A las 10 horas de la mañana comenzaba la jornada en Villa Germinal con la lectura de un escrito sobre el hecho histórico de las luchas obreras en EEUU que dio origen a tan importante fecha y también el contexto mundial y nacional lleno de luchas y protestas obreras ante cientos de participantes que llegaron hasta el barrio del norte de la ciudad.

Luego continuó con la lista de oradores. Walter Brandimarte Coord. Provincial de la CCC de precarizados y desocupados de La Pampa; Fabio Avendaño, Diputado Provincial por el Mov. Evita de La Pampa y Miembro de la Mesa política del Mov.; Roxana Rechimont Sec. Gral. De ATE LP y Sec. Gral. de la CTA Autónoma; cerrando el acto, Ricardo Araujo, histórico dirigente sindical participante del Cordobazo en 1969.

Brandimarte dijo que “es día de reivindicación de la lucha, para levantar las banderas con nuestros derechos, y no perder ese espíritu rebelde que tiene el Movimiento Obrero” además dijo que “estamos en una Argentina tumultuosa, en una tormenta política donde la derecha reaccionaria, fascista quiere volver al poder; donde ya dijeron que viene a terminar con todos los derechos de las y los trabajadores desocupados, ocupados y jubilados, entonces es momento de Unidad, pero no una Unidad de fantasía, una verdadera Unidad que defienda al Pueblo y no tomar partido de internas políticas.”

Y agregó “esta Derecha de Macri, Milei, Bullrich, Larreta, Berhongaray y Torroba se la puede parar, pero hay que pensar en política, hay que usar de herramienta a los Frentes de los que somos parte. Sé que del programa que el Frente de Todos propuso en el 2019 poco se ha cumplido, que el ajuste sigue siendo sobre los de abajo, que se firmó un acuerdo con el FMI y se legalizó la estafa macrista. Nada durante este gobierno nacional ha sido para los de abajo, estamos con bronca, pero si no utilizamos al Frente para parar a los fascistas nos vamos a quedar sin nada, después discutiremos cómo lo hacemos ahora qué cosas no nos gustan dentro del frente, pensemos en política, porque es nuestra independencia política la que nos lo permite, les diremos en la cara que están haciendo mal. También nos debemos un debate, del porqué nuestros representantes, los de ustedes como trabajadores, no están en las listas de concejales, de diputados. Necesitamos la verdadera palabra de las y los trabajadores”.

Por último, pidió seguir en las calles para defender hasta el último derecho y dar por el piso el acuerdo ajustador con el FMI.

Por su parte, Leonardo Fabio Avendaño dijo que “nosotros hemos resuelto deshacernos de la comodidad y dar la batalla en la calle, no ha sido fácil la convivencia en el Frente de Todos porque los corremos por izquierda y nos gusta estar a la izquierda, porque creemos en un programa de los trabajadores, porque seguimos creyendo que el acuerdo con el FMI lo tenemos que voltear, no va ser fácil sacarnos de la calle. El momento que estamos pasando no es el mejor, hay una brutal transferencia de recursos por parte del gobierno del Frente que conformamos hacia los sectores más concentrados de la economía del país que en desmedro de los trabajadores y trabajadoras, que significa hambre, han seguido acumulando”, además dijo que “se proponía que los últimos iban a ser los primeros y resulta que los primeros siguen siendo los primeros. Nosotros ya resolvimos de que lado vamos a estar y nos seguiremos viendo en la calle”, finalizó

En tercer lugar, tomó la palabra Roxana Rechimont quien dijo que “es un orgullo compartir este 1°de mayo junto a la clase obrera que lucha día a día por las necesidades de nuestro Pueblo.” Además “hay que decir que detrás de aquella gran lucha también estuvimos las mujeres, porque sin nosotras compañeras, sin nosotras la historia no se escribe.” Y para finalizar Rechimont agregó que “quiero agradecerles que estemos acá, en este barrio olvidado, sigamos unidos para que todas las necesidades del pueblo, las necesidades de nuestros hijos lleguen a estar satisfechas; pero eso solo será con la lucha organizada y es por eso que digo: Viva la Lucha Obrera, vivan los y las trabajadoras y vayamos por todo los que nos deben.”

Por último, cerró el acto el ex Sec. Gral de ATE y CTAA, Ricardo Araujo “este día es el día donde los trabajadores pasamos revista de cómo los trabajadores nos está yendo este año, y no nos está yendo bien. En 40 años de democracia la clase obrera nunca salió de la calle para lograr lo que queremos lograr, qué es un gobierno popular al servicio de las y los trabajadores y del conjunto de las necesidades del Pueblo.” Además “nosotros tenemos claro de qué lado estamos, porque hoy hay dos consignas en la Argentina, la Derecha tiene la consigna de la división, necesita dividirnos a los trabajadores y el Pueblo para llevar adelante su política de ajuste, de hambre y de entrega del patrimonio nacional; y otra consigna es la del Pueblo, la de la Unidad, hemos logrado hacer este acto, el único acto en la provincia el 1° de mayo, peleando por la unidad, y no estamos todas ni todos los que tenemos que estar, esa división es la que le hace el juego a la Derecha”.

Araujo dijo que “la Derecha quiere el ajuste y el acuerdo con el FMI, nosotros queremos el progreso del Pueblo y destruir ese acuerdo con el Fondo que es el que nos arrastra a la miseria.” También se refirió a las elecciones próximas “tenemos que pelear por la unidad, no solo en las calles sino también en las urnas, hay que derrotarlos también en las urnas. Si nosotros no logramos ganar, esta Derecha va a hacer un picnic y nosotros somos los que vamos a pagar ese picnic. Ya anunciaron que vienen contra la educación pública, contra los y las trabajadoras, contra los jubilados, contra los desocupados, contra la salud pública. Los que estamos de este lado tenemos que tener la más amplia unidad para dar la batalla para que esta Derecha no avance, y esa batalla hoy pasa por votar al Frente de Todos. La batalla pasa por no dejar la calle para tener Tierra, Techo y Trabajo para todos los pampeanos y pampeanas y porque ni trabajadores ni jubilados estén por debajo de la línea de pobreza en la provincia y el país”, finalizó.

El acto concluyó con los cientos de trabajadores y trabajadoras presentes al grito de “Unidad de los trabajadores, al que no le guste se jode, se jode. Unidad de las trabajadoras, al que no le gusta, se jode se jode”

Participaron ATE, CCC, CTAA, SITRASAP, Luz y Fuerza La Pampa, Mov. De Pueblos y Naciones Originarias en Lucha, Mov. Evita, PTP, PCR, JCR, SITEP, PS. Mov. Ni Un Pibe Menos por la Droga.

