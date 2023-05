El Frepam solicita la extensión de red de gas natural hacia calle Acuña, entre Maradona y Posta de Yatasto

Compartir esta noticia:

Desde el Bloque Frepam presentaron un Proyecto de Comunicación, solicitando al Ejecutivo Municipal ponga en evaluación la posibilidad de hacer las gestiones necesarias para extender la red de gas natural hacia calle Acuña, en el tramo entre calles Maradona y Posta de Yatasto.

Los argumentos fundamentales están expresados en el texto del Proyecto, que consigna lo siguiente:

VISTO: Las prerrogativas otorgadas al estado municipal para concretar y facilitar la prestación del servicio público de gas natural y

CONSIDERANDO:

Que el acceso a la provisión del servicio público de gas natural es esencial dentro del marco de la protección del derecho a la salud y a la vida.

Que este bloque ha recibido la inquietud de algunas vecinas y vecinos que residen en la calle N. Acuña, entre Diego Armando Maradona y Posta de Yatasto, manifestando que no tienen gas natural. Que la provisión más cercana de este servicio, llega a unos pocos metros de distancia de las calles mencionadas por estar lindando con el Plan 3000.

Que en los hechos, en la zona se encuentra algunos galpones o depósitos, que por la naturaleza de esos inmuebles no están destinados a vivienda única y por lo no tanto no están apremiados con la necesidad de contar con obra de gas tal como las familias que residen allí.

Que en otros casos se trata de titulares de terrenos que no residen en la ciudad y por lo tanto tampoco les implica una necesidad actual. Todo ello actúa en perjuicio de las pocas familias que han decidido realmente residir en esa arteria y que con mucho esfuerzo han construido su vivienda allí.

Que estas familias arraigadas al barrio son las que están sufriendo las consecuencias de los altos costos de insumir otros tipos de calefacción alternativos máxime considerando la difícil situación económica para los asalariados o cuentapropistas debido a los altos índices de inflación que evaporan los ingresos.

Que al ser un número reducido de viviendas familiares con esta imperiosa necesidad les es imposible conformar un consorcio que les permita articular la petición de gas dentro de los parámetros usuales.

Que teniendo en consideración la obligación del estado a facilitar la provisión de los servicios públicos, tal como se mencionó y manifestada la necesidad de las familias de la zona, se propone que sea el mismo municipio el que se encargue del costo de la obra, la que luego será compensada a través del pago de las respectivas cuotas por el adelanto de los gastos.

Que la modalidad de pago de obra indicada en el párrafo anterior, se ha hecho en otras oportunidades, citando como precedente la que se autorizó mediante la Ordenanza 5516/2016, en la que se declara de Interés General, Utilidad Pública y Pago Obligatorio la ejecución de la Obra de Gas Natural en el Barrio Escondido de la ciudad de Santa Rosa.

Que en aquella oportunidad, se indicó que las contribuciones por las mejoras serán afrontadas por cada frentista.

Que sólo a través de esta modalidad, se podrá concretar el acceso al servicio público de gas natural para las familias que residen en la calle Acuña.

POR ELLO:

El Bloque de Concejala y Concejales del Frepam presenta el siguiente proyecto de

COMUNICACIÓN:

El Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo Municipal solicitando que a través del área correspondiente se evalúe la posibilidad de efectuar las contrataciones necesarias encaminadas a extender la red de provisión de gas natural, en la calle N. Acuña, entre Diego Armando Maradona y Posta de Yatasto teniendo como antecedente la Ordenanza 5516/16. Que por ser de imposible cumplimiento la conformación de un consorcio que adelante el pago inicial de obra, se solicita que los costos sean afrontados por el Estado Municipal que verá compensado dicho gasto, a través del cobro de contribuciones por mejoras a las y los frentistas del lugar.

