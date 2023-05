Jubilada presentó un amparo judicial para que PAMI le reconozca un sensor para la diabetes

Compartir esta noticia:

Una mujer tuvo que recurrir a la justicia para poder acceder a un dispositivo con el que precisa medirse la glucemia a diario y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) no le reconoce.









Elsa Noemi Hoses, afiliada de PAMI, tiene Diabetes Mellitus Tipo 1, insulino dependiente, intensificada con neuropatía diabética e hipotiroidismo, y recurrió a la justicia para que PAMI le reconozca un dispositivo que mide la glucemia sin tener que pincharse a diario.

El sensor, de marca Freestyle Libre, le fue recetado por su médico en 2017, tras presentar un compromiso neuropatológico y quedar internada en terapia intensiva en estado de coma en dos oportunidades, además de sufrir parálisis faciales.

Por el cuadro que presenta, está obligada a realizarse entre 6 y 8 punciones diarias para medirse la glucemia por día desde hace 23 años, ya que se trata de una enfermedad crónica. Contar con el sensor le permitiría reducir las punciones a 1 cada 14 días. Eso sin contar que luego debe inyectarse insulina con una jeringa en la zona del estómago o las piernas.

Desde ese entonces viene reclamando el sensor a PAMI “sin respuestas”. La última respuestas, del 2022, fue de manera informal y sin abrir un expediente por el tratamiento que requiere la afiliada.

Los sistemas de Monitores de Glucosa Intermitente o Flash (MG-i) para personas con diabetes con tratamiento intensificado, fueron incluidos en la actualización de provisión de medicamentos e insumos, del Ministerio de Salud de la Nación, con fecha de noviembre del 2022. En la misma, se establece que se deberá proveer de 1 lector cada 3 años, 26 sensores por ano, 730 tiras reactivas para AMG por año.

Pero además, la Ley de Diabetes, dispone que dichas normas de provisión de medicamentos e insumos deben actualizarse cada 2 años, con el fin de incluir todos los avances en la materia y el 100% de cobertura para medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes. Para acceder a los mismos solo basta con que él o la paciente presente una certificación médica de una institución sanitaria pública con la condición de paciente diabético.

Es por esto que, amparada en las leyes que la protegen y el derecho a la Salud, realizó la presentación de un amparo:

“Vengo por la presente a promover ACCION DE AMPARO en los términos del art. 43 de la Constitucion Nacional, art 25 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos y de la ley 16.986, INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (P.A.M.I), Agencia Santa Rosa , con domicilio en Av. San Martin Oeste 114, y contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL, MINISTERIO DE SALUD, con domicilio en 9 de Julio 1925, Ciudad Autonoma de Bs As, a los efectos de obtener una resolución judicial por el medio de la cual ordene a PAMI a que de manera URGENTE e INMEDIATA y hasta indicación medica contraria arbitre todos los medios necesarios para la cobertura del 100% del dispositivo de monitoreo continúe de glucosa FreeStyle Libre del Laboratorio Abbott, y me haga entrega de un lector -cada tres años – y un sensor -cada catorce días- a los fines del adecuado tratamiento de mi diabetes y conforme a las indicaciones expresas de mi medica tratante, el cual fue rechazada por la demandada y hasta la fecha no se ha brindado el correspondiente servicio”, señala la presentación.

