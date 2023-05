Mayoral sobre Verna: “Fue muy importante que Carlos apareciera diciendo ‘acá estoy’”

Compartir esta noticia:

La diputada provincial y candidata a vicegobernadora del Frente Justicialista Pampeano, Alicia Mayoral, afirmó que el electorado diferencia entre una elección legislativa y una ejecutiva.

“Estamos con mucho trabajo, muchos kilómetros recorridos, contentos. Cada uno tratando de representar territorialmente en distintos lugares. Por la mañana es gestión y por la tarde nos reunimos con compañeros y compañeras”, dijo Mayoral sobre la campaña electoral para las elecciones del 14 de mayo.









– ¿La gente les saca reclama por la situación nacional, la economía?

– Nosotros lo tocamos más que lo que lo toca la gente. El 14 de mayo es una elección provincial, explicamos la situación y nos hacemos cargo de que no le hemos encontrado el termómetro a este país. Yo no necesito que me hagan el reclamo, si lo necesitara es porque no estaría viendo lo que sucede. Hay una necesidad más grande, pero con un estado presente.

– Berhongaray dice que gana, ¿ustedes que perciben?

– No lo voy a felicitar, vamos a esperar la encuesta del 14 de mayo, que es la genuina. Cuando me pasan encuestas, no las quiero ver, me parece que la realidad se ve en el mano a mano, en la charla con la gente, y así es cómo hago política. Escucho, me pongo a disposición y hablo con las personas que lo requieran

– ¿Qué significó la reaparición de Verna en un acto del FreJuPa?

– Se lo que significa para mí. Es mi líder, el líder de la lista mayoritaria, y fue muy importante que apareciera Carlos diciendo acá estoy.

– ¿El resultado de las legislativas es un parámetro?

– Siempre dije, aun al otro día, que era una elección una legislativa. No es lo mismo para la gente una elección para dirimir un gobierno municipal o provincial, que una donde elige legisladores.

