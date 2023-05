​Berhongaray: “ganar La Pampa es una posibilidad concreta”

Compartir esta noticia:

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio se mostró confiado en que la oposición venza al Frejupa en las elecciones del 14 de mayo.

En un reportaje publicado en Perfil, Berhongaray dijo que si resulta vencedor en las elecciones convocará “a todas las fuerzas políticas” y dijo que en la provincia “es necesario un plan a largo plazo consensuado con las distintas fuerzas políticas”.

“La gente confía en nuestro proyecto”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Berhongaray dijo que la campaña ha sido muy intensa. “Hemos venido trabajando muy bien, la respuesta que tenemos en la sociedad es fantástica, hay un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. La gente confía en nuestro proyecto”.

“Los pampeanos hace rato que esperan que la provincia se modernice, que crezca, que venga un gobierno que potencie y transforme la matriz productiva, dándole valor a la actividad primaria que tenemos, que genere empleo de calidad, que baje impuestos, etc”, agregó. “Todo eso es lo que el pampeano ve en nosotros, la posibilidad de un cambio como nunca antes, y eso se palpa en la calle”, precisó.

En referencia a la interna con el PRO, señaló que “fue un proceso que se transitó en el marco del respeto. No hubo descalificaciones ni agravios. No tengo dudas de que ha potenciado el desempeño electoral, mejorando sustancialmente nuestras posibilidades, porque nos permitió recorrer con intensidad y empezar los trabajos con la suficiente antelación. Hoy estamos caminando de la mano. Me siento muy respaldado por todos los partidos que conforman Juntos por el Cambio”.

“También me siento respaldado por nuestros intendentes, que en La Pampa son muchos, por nuestros candidatos, y también por mucha gente que nunca se involucró en política y de pronto está confiando en ese futuro mejor de la mano del proyecto que encabezamos junto a Patricia Testa, pero del que también forman parte muchas mujeres y muchos hombres tremendamente valiosos que, no tengo duda, van a ser una gran contribución a la nuestra provincia”, dijo.

Para Berhongaray, “ganar la provincia de La Pampa es una posibilidad concreta. La elección está tremendamente disputada en estos momentos”.

“En cuanto a la otra mitad de la foto, nosotros vamos a gobernar para absolutamente todos, radicales, del PRO, justicialistas, esa es la nota que tenemos que imprimir a nuestra gestión, la de acompañar a todas las localidades, independientemente de su pertenencia partidaria”, dijo.

“Una característica de los oficialismos suele ser privilegiar a los de su color político. Me parece que tenemos que empezar a recorrer un camino distinto. La gente está confiando mucho en nuestro proyecto”, afirmó el diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador.

“Estoy convencido de que la sociedad nos viene interpelando fuerte, sobre todo a la dirigencia política, para que dejemos de lado las mezquindades y nos pongamos a trabajar con el único objetivo de resolver las urgencias del conjunto, que son muchísimas y no las vamos a resolver con la mitad de la gente parada en una vereda y la otra mitad en la vereda de enfrente”, indicó.

“Por otro lado, en todas las actividades de campaña vengo diciendo que si ganamos, vamos a convocar a todas las fuerzas políticas, como pienso que va a ocurrir. Vamos a llamar a todos los intendentes que hayan ganado y a todos los que estén en funciones, porque La Pampa necesita generar un plan de desarrollo para los próximos 20 años, y eso tiene que ser un trabajo articulado entre todos”, cerró el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

