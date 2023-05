El Gobierno dio marcha atrás pero la UCR igual criticó el intento de posponer los datos de inflación

Compartir esta noticia:

La UCR La Pampa rechazó la medida que había anunciado el gobierno nacional y que a las horas retrotrajo luego de la «repercusión negativa» que esto causó y que en el Frente de Todos leyeron como otro error. Los radicales afirmaron que los datos que se conocerán el viernes 12 de mayo, antes de las elecciones del domingo 14, perjudican al gobernador pampeano Sergio Ziliotto, candidato a la reelección, y los gobernadores de las otras cuatro provincias que celebran elecciones.









El comunicado completo de la UCR

Es increíble pero real. El gobierno del Frente de Todos barajó, impunemente, la posibilidad de postergar la difusión de datos e informes del INDEC en relación a la inflación, dos días antes de las elecciones en 5 provincias del país que se desarrollarán el domingo 14 de mayo. Es de público conocimiento que los informes técnicos se difunden a mitad de cada mes.

La jugada, obviamente, obedece a no afectar con los magros datos a los gobernadores del peronismo y candidatos a la reelección. Son los casos de Sergio Ziliotto, de nuestra provincia; de Sergio Uñac, de San Juan; de Osvaldo jaldo, de Tucumán; de Gustavo Sáenz, de Salta y de Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Más allá de las internas hacia el interior del peronismo, sin lugar a dudas que en “hacer trampa” se entienden bastante.

En ese sentido, desde la Unión Cívica Radical de La Pampa rechazamos este tipo de acciones que van en contra de la gente y alertamos a la población ante estas maniobras. Pese a que hayan dado marcha atrás a tal decisión, desde nuestro partido rechazamos de plano estas acciones impropias que afectan a la ciudadanía. Si pusieran el mismo empeño en sacar a la Argentina adelante, el país hoy no viviría la crisis y el estancamiento que tiene.

Que el Frente de Todos haya suspendido esta maniobra, que fue solicitada por los gobernadores mencionados, entre ellos Ziliotto, no es más ni menos que una prueba de que la ciudadanía “no come vidrio”. Deben entender que no se puede gobernar tomándole el pelo a las personas y que ya no hay lugar para tamañas desprolijidades. Sepa el gobernador de La Pampa que es poco serio.

Sin lugar a dudas, este intento por postergar la difusión de datos del INDEC tiene una motivación puramente política, en un contexto sumamente complejo como el que viven tantos pampeanos y argentinos. Este es el corolario de un Gobierno que en 4 años nunca tuvo un plan sostenible; y demuestra que con relatos mentirosos no es suficiente. Hace falta política para salir de esta situación tan apremiante para gran parte de los argentinos.

La realidad es esta. La pobreza aumenta las brechas día a día. Y la inflación sigue castigando la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Esto no se resuelve escondiendo datos ni burlando la voluntad de la gente; esto se resuelve con la generación de empleo genuino, con el acompañamiento a los trabajadores, a quienes producen, a las PyMEs, a los jubilados y con educación y salud de calidad accesible.

Aunque el Gobierno del Frente de Todos intente esconder los datos de la inflación y la pobreza, sepa el señor gobernador Sergio Ziliotto, que “la única verdad es la realidad”. No pueden mentirle en la cara a los jubilados, a los docentes, a los profesionales de la salud, a los empleados públicos y privados, a los que producen y trabajan la tierra, a los que intentan construir y empujar para adelante a La Pampa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios