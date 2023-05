Candidata a diputada de Comunidad Organizada denunció que fue amenazada en 25 de mayo

Compartir esta noticia:

Marta Andrea Lagos denunció que fue amenazada y advirtió: “con mi familia no se mete más nadie”

Lagos, que también se desempeña como periodista, denunció las amenazas en un vivo de Facebook: “yo no me callo, no me van a callar”, señaló.

La candidata a diputada provincial en el décimo tercer lugar de la lista que encabeza Juan Carlos Tierno, le apuntó a David Bravo por la amenaza que habría recibido de uno de sus militantes, a quien identifica como Julio César Namor.









“Si tienen alguna situación por la que denunciarme, que he robado, que he cometido algún delito, háganlas públicas. Ahora anuncio que voy a difundir mi ficha, que es la forma de conocer a una persona”, señaló en referencia a la llamada “ficha limpia”.

“Mi único ejercicio en los últimos 10 años fue la de ser pastora evangélica”, destacó.

En relación con la persona que responsabilizó de la amenaza, dijo que “atentó contra mi moral, mi ética y contra la paz de mi familia”

En otro tramo del video señala que “Namor envió a Santa Rosa información mía dando a entender que hice algo mal”.

“Si me van a callar con una bala, porque así es cómo se manejan, que lo hagan. Con mi familia no se metan. Voy a llegar dónde tenga que llegar”, cierra el video realizado en vivo.

También Juan Carlos Tierno difundió un video en el que se solidariza con su candidata a diputada provincial.

“Se ha producido un atentado, amenaza de muerte, y ataque a los hijos de una mujer, que además de ejercer el periodismo, se ha ocupado de denunciar a los corruptos”, dijo el candidato a gobernador de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno.

“Ella y su compañero han denunciado que se están robando el petróleo” y responsabilizó por la amenaza a “pusilánimes, miserables, cabareteros, ligados al narcotráfico”. Sin nombrarlo, hizo alusión a David Bravo, condenado en febrero de este 2023 a 5 años de prisión por habilitar un prostíbulo, y recordó su pasado vernista, cuando fue intendente de la localidad de 25 de Mayo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios