“Nuestra gestión ha caminado y resuelto cuestiones en los barrios”

Compartir esta noticia:

El jefe comunal de Santa Rosa y que va por la reelección, Luciano di Nápoli, destacó las obras durante estos cuatro años y pidió a la comunidad recordar “cómo estaba la ciudad en 2019”. Destacó las obras de asfalto y las de infraestructura ya iniciadas. “Santa Rosa es una ciudad diferente. Hicimos 700 cuadras de asfalto”, dijo.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió a las declaraciones de Francisco Torroba, sobre que la municipalidad no asiste a los barrios y señaló que “nuestra gestión no solo ha caminado, sino resuelto cuestiones en los barrios”.

“Pongamos datos objetivos, sino es una entelequia hablar de ‘los barrios’. Hicimos la calle Utracán – Telén, en el barrio Villa Parque, Empleados de Comercio, también en la calle Macachín, en Villa Parque. Asfaltamos la calle Raúl B. Díaz hasta el final, con la calle García en Obreros de la Construcción, en Malvinas Argentinas”, enumeró entre otras obras.

“Estamos asfaltando la calle Cavero en la zona del Barrio Esperanza, Pueblos Originarios, ARA San Juan. Vamos a asfaltar la Liberato Rosas y estamos empezando dos obras emblemáticas como son la calle Felice, para favorecer a vecinos del barrio Colonos Pampeanos, Los Hornos, El Faro, las Camelias y la calle Stieben que favorecen a la zona norte de la ciudad”, agregó el intendente.

En este sentido, el jefe comunal reconoció que recibe quejas en sus recorridas y pidió a la comunidad recordar cómo estaba la ciudad en 2019. “Estamos en una emergencia sanitaria y hay que resolverla. En ese camino y trayecto estamos con el gobernador Ziliotto, poniendo todo para salir de esta situación”.

“En los vecinos hay quejas y críticas fundadas, que en muchos casos tienen razón, hay mucho por hacer todavía, pero lo que no se puede, es desatender en dónde estábamos. Esta era una ciudad en diciembre de 2019 y es hoy una ciudad diferente, tiene mejores condiciones sanitarias, de infraestructura vial y mucho mejor transporte urbano, porque no fui yo el que defendió a empresas privadas que no prestaban el servicio de transporte urbano. Hoy tenemos un Mercado Municipal, Santa Rosa está instalada en un concierto regional de ciudades, que prestan servicios culturales a la altura, con eventos culturales masivos”.

“Hoy acompañamos a los emprendedores de la ciudad y se está mejor. Falta muchísimo y por eso también, como la tarea está inconclusa, pretendemos ponernos a disposición de la ciudadanía que, en términos democráticos, pueda elegir”, agregó en declaraciones radiales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Uno recoge mucho apoyo y entendimiento de la situación en que está Santa Rosa. Siempre lo cuento. Cuando asumí el 10 de diciembre y pasaba en toda la ciudad, media avenida San Martín estaba sin luz por falta de mantenimiento y delante de la municipalidad, había un río de líquidos cloacales. Y eso pasaba en una enorme mayoría de calles de la ciudad. Hoy hay pérdidas cloacales y de agua, pero son mucho menos. Construimos 54 kilómetros de redes de cloacas y 33 kilómetros de redes de cañerías de agua. Por eso hay tantas obras y si uno circula por la ciudad, se ven inconvenientes. Las obras están y se ven, se sienten”, recordó.

En referencia al asfalto, di Nápoli dijo que “no es verdad” que se asfalta solo el centro. “Hicimos un montón de calles que se han asfaltado. La calle Almirante Brown, con recambio de cloacas no está en el centro, está en Villa Tomás Mason y Villa del Busto. La calle Chile, se terminó la cloaca y está en Villa Santillán. La calle Cavero está en el Barrio Esperanza. Yo entiendo y comprendo y hablo con los vecinos, reconozco que hay calles no asfaltadas, pero son 705 cuadras en la ciudad para asfaltar”.

“Nosotros pusimos en valor una planta de asfalto que no funcionaba, la pusimos a funcionar y al 1 de marzo, se echaron 90 toneladas de asfalto en Santa Rosa. La gestión anterior compró una máquina china, que no había funcionado porque estaba mal ensamblada y cuando fueron a reclamar, la fábrica había cerrado. Y no había servicio técnico. Y lo resolvieron nuestros ingenieros, que son funcionarios de la municipalidad, que agarraron la máquina, sacaron el tanque de combustible de adentro, lo pusieron externo, hicieron cuatro conexiones y lo terminaron resolviendo. Hoy la máquina funciona y tenemos nuestra propia máquina de asfalto”.

“Después hay que darle de comer a la máquina, con asfalto, áridos y eso sale mucha plata. Vamos al ritmo que los recursos municipales pueden, con un enorme esfuerzo de los trabajadores municipales que ponen el cuerpo diariamente, en el marco de un proceso de la municipalidad, con la provincia y nación, ejerciendo lo que tenemos que hacer, gestionando políticas públicas para beneficiar a los vecinos de Santa Rosa”, destacó el intendente, a periodistas de FM Radio Noticias.

El intendente destacó el acompañamiento del gobernador Sergio Ziliotto. “Yo soy parte del equipo de gestión de Sergio Ziliotto. Compartimos el 95% de los pensamientos. Podemos estar en un espacio o en otro, pero fuimos con la misma propuesta en el 2019 y trabajamos y construimos una relación de trabajo muy buena. Somos la gestión que renovó las dos estaciones de líquidos cloacales en la ciudad, la EB1 y la EB2. Esas son obras que ‘no se ven’, que permiten que el sistema cloacal funcione, para que no pase lo que pasó en el 2017, que se plantó la EB1 y el intendente de turno, tiró durante un mes los líquidos cloacales a la laguna Don Tomás. Esa es la emergencia sanitaria, que no digo yo, sino la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante”.

En referencia a las críticas de Torroba en cuanto a la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, di Nápoli dijo que hubo una denuncia penal y que fue archivada. “No hay delito de ningún tipo, no fue investigado. Es cierto que el municipio tiene un sistema complejo y difícil de entender. La municipalidad tiene que hacer rendiciones diarias de los gastos y eso va al Cuerpo de Relatores, encabezado por la oposición, luego de que hace todas las observaciones, se hace la rendición mensual. Eso es muy difícil de llevar para cualquier gestión y cuando asumimos, llevaba un año de atraso”.

“Hicimos rendiciones de enero de 2019 y es algo natural. Eso es una realidad del sistema. A eso, se le sumaron dos problemas, uno central que atravesó al mundo, con la pandemia, donde la municipalidad se quedó con menos de la mitad de los empleados, administrativos, muchos ellos, y la otra cuestión, fue la forma de rendir. La municipalidad exigía papel y lo que estamos buscando es transparentar esto. Somos el primer municipio de la provincia, con expedientes digitales, hay ocho que se hacen vía expedientes digitales, en una serie de trámites, como contrataciones, permisos. Estamos caminando hacia eso y para ello, tenemos que actualizar todos los sistemas: contables, de rentas, de rendiciones y los cambios de sistema, generan problemáticas y retrasos. Siempre hemos puesto a consideración del Cuerpo de Relatores, el expediente papel, que está y se puede consultar”.

En cuanto al tránsito, di Nápoli lo definió como un problema grave y en el caso de la calle Gaich, dijo que es una arteria de doble mano. “Es el ingreso a un lugar donde viven 30.000 o 35.000 personas. Y van a vivir más personas. Se volvieron a entregar nuevos barrios en la ciudad. Para poder hacerla de una sola mano, hay que asfaltar dos o tres más, por eso la Cavero o la Liberato Rosas”.

Por otra parte, destacó la política en la gestión de los residuos en la ciudad y también el impulso al Mercado Concentrador (en su versión mayorista) y Municipal (para la comunidad). “Al Mercado Municipal van más de 2.000 personas los sábados y, además, el Mercado va al barrio, una vez por mes. Ahora estamos tramitando el mercado minorista, que funciona los sábados frente al Aeropuerto, vamos a trasladar una parte al Molino Werner y otra sucursal en el barrio Esperanza, la zona sureste de la ciudad y para eso, estamos tramitando un módulo ante el Ministerio del Interior”, adelantó di Nápóli.

“A esto, lo reforzamos con el Programa ‘Quiero a mi Barrio’, que me gusta hacerlo y es ir un sábado al mes a distintos barrios, con todas las oficinas municipales. Allí también hemos llevado el Mercado Municipal”, recordó.

En referencia a las obras que son prioridades, y atendiendo a una crítica del su principal candidato opositor, Francisco Torroba, di Nápoli dijo que “son las dos” (por la obra de la calle Santa Cruz y la Nueva Terminal). “Son obras que vamos a ejecutar. Una está a punto de firmarse un contrato con Nación, la de la Santa Cruz, que por primera vez se licitó y se han comprometido los fondos, a punto de firmar contrato con la empresa ajdudicataria”.

“La Terminal es muy necesaria para la ciudad y no lo digo yo: desde hace tres gestiones o más que se viene reclamando y es una obra que necesita la ciudad. Es la vidriera de entrada a la ciudad. Haber llegado a la obra que se licitó, se firmó el contrato y estamos en trámite de la gestión de la cesión de tierras”, dijo.

En referencia a las elecciones del domingo di Nápoli dijo que “vamos a tener un buen resultado electoral, tanto en la ciudad como en la provincia. Tuvimos una campaña tranquila y fue con respeto, sin chicanas, debatiendo hacia dónde queremos ir cómo sociedad. La campaña electoral fue buena en ese sentido y vamos a tener el acompañamiento de los vecinos, y de Santa Rosa, en este caso particular, para continuar con este plan de obras públicas».

NOTICIA EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios