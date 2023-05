Elecciones en La Pampa: nunca tan incierto, un resultado tan lógico

Compartir esta noticia:

En su análisis, el periodista Javier Urban sostiene que aun observando la bandera de cuadros tan cerca, el gobernador de La Pampa sigue con su estilo tranquilo, sin prisas ni pausa, gestionando de cara a las elecciones del domingo. Esta vez cuenta con el apoyo que se considera imprescindible y ni la inflación a anunciarse el viernes parece que le hará meya.









(Por Javier Urban) La equidad, la seriedad, la estabilidad…, la lógica. A 3 días de las elecciones no parece haber lugar para las sorpresas en una compulsa que se ha caracterizado por el entorno en el que se desarrolló su campaña, por sobre la campaña y las elecciones mismas.

La marcha sin prisa, pero sin pausas con la que ha transitado estos días de campaña el gobernador Sergio Ziliotto, no se diferenció ni una pizca del andar que caracterizó sus 3 años y medio de gestión.

Desde el vamos Ziliotto se hizo cargo de ir afrontando cada uno de los desafíos que se le fueron presentando y los fue resolviendo del mismo modo en que se lo ha visto estas últimas semanas donde, cualquiera podría imaginar que incrementaría su presencia en diferentes puntos de la provincia y aprovecharía cada una de esas apariciones encabezando actos donde siempre habría algo para inaugurar y, sobre todo, mucho para prometer. Tal cual lo había anticipado no fue así, pero eso no significó, tampoco, que hubiera estado ausente de los lugares donde se esperaba que estuviera, siempre como gobernador, no como candidato, que lo es, a ser reelecto.

Y ese andar sin estridencias, pero sin demoras, le sigue reportando calidad a su imagen, que es la mejor de entre todos los gobernadores del país. Esta semana anunció el inicio de la construcción de 192 viviendas en 21 localidades de La Pampa, sin distinción de la camiseta política que use su intendente o intendenta. Estuvo en Calzatex, donde conoció la máquina inyectora de calzado que le permitirá aumentar la producción. Hizo el anuncio de otorgar un subsidio de 860 mil pesos a las pymes por cada empleado que incorporen, robusteciendo así el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano, creado en diciembre de 2020 y que ya ha generado 2031 nuevos empleos en 28 meses. Celebró que el acueducto Néstor K ya haya atravesado subfluvialmente los ríos Colorado y Salado, por el que aseguró que “seguirá jodiendo” para defenderlo del constante atropello mendocino que ahora quiere hacer otra represa con el apoyo-financiamiento de Sergio Massa.

Y celebró, también, el récord en cuanto a cantidad de trabajadores registrados que tiene la Zona Franca en Pico con 597 empleados y empleadas.

Así fue su última semana y así fue toda su gestión, en la que estableció su impronta cuando le tocó enfrentar la pandemia de la covid 19 y, ante la aparente dicotomía entre salud y economía, no resolvió la eliminación de una de las partes sino que, sin descuidar en lo más mínimo, incluso todo lo contrario, a la población que estuvo expuesta, como en todo el mundo, al riesgo epidemiológico; no se olvidó de quienes padecen vulnerabilidades extremas ante cualquier trastorno de la vida económica.

Ziliotto, y lo hemos dicho siempre, comprendió que había que respirar, pero también comer; y protegió simultáneamente a los segmentos poblacionales amenazados, con un adecuado balance entre las ciencias de la salud y las económico-sociales. Fue así que, sin despreciar a los beneficios dispuestos por el gobierno nacional como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), puso al Banco de La Pampa al servicio de las empresas para que pudieran subsistir y, sobre todo, mantener e incrementar su plantel de trabajadores.

Ahí comenzó a desarrollar la equidad y la seriedad de la que habla su eslogan de campaña, aparentemente insulso pero que cobra valor en tiempos donde la Argentina parece ir desmoronándose día tras día y la estabilidad, característica que completa ese eslogan, se torna incuestionable en La Pampa, algo elocuente en las encuestas nacionales que, insisto, lo ubican a Ziliotto como el gobernador de la más alta imagen positiva en el país.

Es así que, en un entorno donde verdaderamente espanta que el candidato libertario, tirando eso de la casta política que se roba PBIs y con la consigna de hacer volar por los aires al BCRA, seduzca a jóvenes que lo idolatran, a obreros y laburantes que están dispuestos a votarlo y a streamers y raperos que lo prefieren. Mete miedo que lo elijan sin importarles que tiene como referencias internacionales a neofacistas, a populistas autoritarios, a neonazis y que en la Argentina se alíe con cómplices y defensores de la dictadura. Es así que, en un entorno donde todo es ya, todo es ahora, sin pensarlo, donde se proclama que hay que explotar todo, donde todo es a matar o a morir, todo es marketing, donde todo es armar estrategias para que otro se trague una verdad que no es verdad, donde no importa el contenido, sino como se arma el discurso para que se compre, aunque después se haga lo que se les antoje; Ziliotto solo muestra la equidad, la seriedad y la estabilidad.

Y vaya que no es poco. Incluso es muchísimo en una provincia como la nuestra que siempre se ha caracterizado por ser tranquila, llana como su geografía.

Tanto es así que el mismísimo intendente radical de General Acha, Abel Sabarots, salió a relativizar la posibilidad de la que hablábamos unas semanas atrás cuando apuntábamos que, como aquellos boxeadores que han sido vapuleados durante toda la pelea, salen a afrontar el último round con la esperanza de acertar un golpe contundente que deje nocaut a su adversario. Insinuábamos que aún sería posible que JxC, Martín Berhongaray, podía aún ilusionarse con el malestar que genera en todo el país la inflación que ha sido incontrolable para el presidente Alberto Fernández y su superministro Sergio Massa, supuestamente del mismo signo político que Ziliotto.

Pero, el mismo Sabarots, intendente radical de Acha estimó que “la incertidumbre y la bronca, los ciudadanos la reservarán y la harán pesar en octubre cuando se elija al nuevo presidente; en estas elecciones se evaluarán las gestiones locales y provinciales”, eso dijo, obligando a que rápidamente Poli Altolaguirre, el candidato a diputado provincial de JxC saliera a cruzarlo asegurando que “va a haber un voto bronca el domingo que viene, porque los castigos electorales llegan cuando los bolsillos están flacos”.

Por más que en otra horrenda maniobra, el gobierno nacional haya intentado ayudar a los candidatos oficialistas alterando la fecha en la que se dará a conocer la inflación de abril, algo sobre lo que después tuvo que dar marcha atrás y ratificar que lo hará el viernes como estaba previsto, no parece que esa postergación (que no será) se hubiera pensado para beneficiar al gobernador de La Pampa. Tal vez en Salta, Tucumán, San Juan y Tierra del Fuego, donde también se votará el domingo, los gobernadores peronistas necesiten de cuantas manos les pueda tirar el gobierno nacional, pero en La Pampa la gestión Ziliotto parece tener anchas espaldas como para bancarse otro índice inflacionario que, en definitiva no va a hacer más que ponerle un número a la desazón cotidiana de quien va a un almacén o supermercado y se encuentra con precios cada vez más altos o con faltantes de mercadería, que se transforma en bronca porque esos aumentos nunca paran.

Es que aun en medio de esta situación cada vez peor desde lo económico, donde da la sensación de que el gobierno nacional, para que no vuelva la derecha neoliberal, toma medidas propias de un gobierno de derecha neoliberal; o sea, donde estamos jodidos a diestra y siniestra, sería mucho más lógico que, sobre todo un pueblo de nuestras características, siga eligiendo la estabilidad y la seriedad, como lo viene haciendo desde hace 40 años.

Además, esta vez, Ziliotto cuenta con la bendición, más o menos explícita, pero bendición al fin, del hombre clave en la política pampeana, ese al cual ante cada comicio se dirigen todas las miradas y donde lo que haga, tanto como lo que deje de hacer, se torna determinante para la suerte del candidato peronista, sin importar de quien se trate. Esta vez, Carlos Verna dijo que “Ziliotto se merece seguir gestionando” y ya está.

Claro que si de sensaciones hablamos, nunca antes hubo tanta incertidumbre…incluso nunca antes los competidores se abstuvieron de mostrar las encuestas que contrataban y que por eso mismo siempre les daban ganadores…hasta en eso es atípica esta elección para la que no falta nada y, la lógica indica que la suerte ya está echada. ¿Será realmente así?

