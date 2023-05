Jonatan Gómez: “la izquierda va a tener una buena elección y apostamos a ser la tercera fuerza”

Compartir esta noticia:

El candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda, Jonatan Gómez, destacó la campaña realizada y criticó la falta de debate en esta elección. “Se evitaron los debates porque no hay nada que ofrecer a los trabajadores de a pie”, afirmó.

“Para nuestra sorpresa, hemos tenido muy buena recepción en la calle, buena predisposición para recibir nuestras propuestas y vemos una elección que es muy propicia para el Frente de Izquierda”, dijo a Plan B.

Gómez resaltó la conformación de una lista de consenso que refleja al Frente de Izquierda. “Pudimos presentar listas en las principales ciudades de la provincia. En General Pico, vamos con Leonel Sepúlveda, un candidato que es docente, trabajador y defensor del medio ambiente y en Santa Rosa, con Claudia Lupardo, una referente del feminismo y una activista de muchos años, alrededor de los derechos de los trabajadores y la docencia”.

“Y nivel provincia, Luciano González Cabiati, delegado de ATE y trabajador de Agricultura Familiar que nos representa como parte del Frente de Izquierda. Sentimos mucho orgullo de haber logrado esta lista completamente integrada por trabajadores y trabajadoras”, agregó.

En referencia a la denuncia del acoso policial contra las y los militantes, Gómez dijo que “tuvimos que soportar situaciones en la cual la policía venía, como tarea de rutina para pedirnos el DNI y luego nos pareció una posición de amedrentamiento. En la sexta vez que se presentaron, lo hicieron frente a mi domicilio particular, cosa que no venía sucediendo en campañas anteriores, ni le pasa a ninguna persona en la provincia”.

“Yo vivo acá hace muchísimos años y no me había pasado. Nuestra lectura tiene que ver con esta campaña chata, vaciada de contenido, donde el Frente de Izquierda planteó debates estructurales. Pusimos en debate el modelo productivo, con los agrotóxicos que envenena a los pueblos del norte y denunciamos a corporaciones petroleras en el sur de la provincia, en el río Colorado”, detalló.

“También pusimos en relevancia la cantidad de viviendas que se están inaugurando a último momento para la campaña, son insuficientes y tratamos de plantear que en la provincia, no son todas las personas que solventan las arcas provinciales. Salimos a denunciar que en el presupuesto 2023, está previsto que las mineras y las grandes industrias no paguen ingresos brutos, mientras el grueso de la población, mes a mes, paga todos los impuestos”, denunció Gómez.

“Además, denunciamos que, llamativamente, luego de años de experiencias en debates, que son fructíferos para la sociedad y exponer las ideas de cada espacio político, este año se decidió no hacer ningún tipo de debate y un silencio absoluto alrededor de esto, en toda la prensa”, dijo.

“Pensamos que no hay nada positivo para ofrecer a un trabajador de a pie y por eso se evitan los debates. Es una provincia que no aporta desde el Estado para las boletas o campañas comunes y no hay espacios gratuitos para todas las organizaciones, se concentra en pocas organizaciones, las que puedan llegar a la población. Esto es lamentable, degrada a la democracia y remarca aún más, estas diferencias que hay entre partidos que reciben fondos de empresas o manejan la caja del estado para hacer uso de eso y solventar campañas millonarias”.

Consultado sobre la recepción de las propuestas de la izquierda, Gómez afirmó que es muy buena en la juventud. “Llamativamente, también nos ha sorprendido la recepción en los jubilados. Creemos que hay un descreimiento absoluto en los partidos tradicionales, consideramos que vamos a tener una buena elección y vamos apuntando con todos nuestros esfuerzos a ser la tercera fuerza, a pesar de que se trata de instalar que Juan Carlos Tierno será la tercera alternativa, cuando políticamente este personaje, sale del riñón del peronismo”.

“Creemos que si hay una tercera alternativa, como lo hubo en las elecciones pasadas, es el Frente de Izquierda, que tiene que expresar todo el descontento y la bronca que están sufriendo las y los trabajadores, por no llegar a fin de mes y no resolver los problemas que más los aquejan”, agregó Gómez.

Por último, Gómez destacó la unidad del Frente de Izquierda. “Apuntamos a seguir juntos, para avanzar a paso firme. Las experiencias en elecciones anteriores, vienen dando buenos frutos. Hace un par de semanas, en Neuquén logramos una buena elección con dos bancas a nivel provincial y dos concejales en Neuquén capital”.

“En Jujuy tuvimos unas muy buenas elecciones y queremos seguir apostando por este camino. Consideramos que el Frente de Izquierda tiene que ser la alternativa para los trabajadores. En La Pampa, de tener buenas elecciones, podemos conquistar la primera banca de izquierda y de un trabajador, al servicio de nuestros derechos”, cerró Gómez.

