Berhongaray: “vamos a hacer una gran elección”

Compartir esta noticia:

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en la Pampa, Martín Berhongaray se mostró confiado en el resultado electoral de este domingo. “Es una elección ajustada”, dijo y agradeció el acompañamiento de la sociedad pampeana.

Martín Berhongaray votó este domingo en la escuela 78 de Santa Rosa y se mostró muy confiado con respecto a la elección a gobernador. En diálogo con Plan B, agradeció el acompañamiento familiar y de todo Juntos por el Cambio. Vaticinó una elección ajustada a nivel provincial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“La verdad que con mucho entusiasmo y tengo que ser, en principio, muy agradecido a mi familia, por como me ha acompañado en todo ese proceso. Mi esposa Paola, que recién la vieron ahí, junto a mis hijos, Agustín y Catalina y mi madre”, dijo.

“También un profundo agradecimiento a todo el pueblo pampeano, que en cada rincón de la provincia, como siempre, desde hace tantos años, nos recibió con mucho respecto, con afecto y con mucho reconocimiento, por el hecho de haber estado siempre, de haber recorrido la provincia de una manera incansable y de haber visitado cada localidad e institución, lejos de los procesos electorales, que es cuando más se valoran las visitas”, manifestó a Plan B.

“En el marco de esta campaña, que ha sido tan intensa y que nos obligó a hacer recorridas más bien ágiles, el recibimiento nos llena de satisfacción y confiamos que vamos a tener acompañamiento mayoritario, a lo largo de la jornada”, resaltó el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

Consultado sobre qué lo diferencia de Ziliotto y la actual gestión, Berhongaray dijo que “hemos presentado una visión de desarrollo estratégico de la provincia de La Pampa. Veníamos entendiendo que había situaciones que estaban bien pero que había muchísimas de corregir. Realmente, venimos haciendo un trabajo incansable, acompañado de muchísimas mujeres y hombres que están en condiciones y tienen las capacidades para hacer una tremenda contribución a La Pampa”.

“En esta campaña ha trabajado todo Juntos por el Cambio y el acompañamiento ha sido fantástico, incluso de mucha gente que nunca se metió en política y que de pronto nos demostró que confiaba en ese proyecto diferente que proponíamos junto a muchos”, dijo Berhongaray. “Este es un trabajo colectivo y si tenemos el acompañamiento mayoritario, en el día de la fecha, vamos a estar convocando en el día de mañana, absolutamente a todos”, agregó.

“Esta fue una campaña de más gente que de Juntos por el Cambio, ya que hubo una gran cantidad de hombres y mujeres que nunca se involucraron en política y que no empatizan con ningún partido político y han confiado en nuestra trayectoria y en la mirada de desarrollo estratégico en la provincia”, dijo.

Consultado sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema, de suspender elecciones en Tucumán y San Juan, Berhongaray explicó que “no quiero hacer pronunciamientos que se interpreten que uno viola la veda. Con respecto a esa situación, he dicho que para hacer juicios concluyentes, debe conocer en detalle tanto las presentaciones judiciales que se han hecho, estudiado el desenlace y no guiarse por lo que mucho se ha comentado en distintos medios”.

Preguntado sobre si el contexto nacional tendrá incidencia en la elección provincial, Berhongaray afirmó que “la primera preocupación de los vecinos, es la del bolsillo, con esta escalada tremenda de precios, de un proceso inflacionario imparable y que afecta a todos: el que tiene un sueldo, una jubilación o una pensión. Y a eso, la gente lo identifica con situaciones que tienen que ver con lo nacional, pero también con situaciones que tienen que ver con la provincia”.

En referencia a la incidencia de los comicios de Santa Rosa y General Pico, a nivel provincial, Berhongaray afirmó que “todas las localidades son por igual de importantes y por eso, hemos recorrido la provincia con mucha intensidad y prácticamente, hemos logrado llegar a todas las localidades y en las que no pudimos, en el marco de este proceso, hemos estado en muchísimas oportunidades, porque desde hace muchos años, he recorrido la provincia de La Pampa, que es una cosa que más satisfacción me genera desde siempre: este contacto con los vecinos, de aprender en este intercambio. El resultado en cada una de las localidades, es lo que termine consolidando un gran resultado a nivel provincial”.

Berhongaray dijo que el centro de cómputos está en calle Raúl B. Díaz. “Seguramente entre es lugar y mis oficinas de la calle Perú, esperaré los resultados”.

Consultado sobre la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Berhongaray afirmó que “estamos enfocados en la elección provincial y luego vendrán las discusiones nacionales, que tendremos en cada uno de los partidos que pertenecemos y luego se harán eco en Juntos por el Cambio, pero piano, piano. Hoy es la elección de La Pampa”.

En referencia a las relaciones con Mendoza, Berhongaray dijo que “acá no se tratan de tener buenas o malas relaciones, se trata de defender con firmeza los intereses de la provincia y en esta materia durante mucho tiempo, La Pampa hizo agua y se descuidó la protección de los recursos naturales y eso permitió que todas las provincias, no solo Mendoza, hayan avanzado de una manera irresponsable en el aprovechamiento de recursos, que por sus características de interprovincialidad, debieran tener un manejo compartido. El reclamo nuestro es por el agua y la expresión ‘haber hecho agua´, es que no se hizo todo lo posible”, agregó.

En referencia a la foto de Sergio Ziliotto con el exgobernador Carlos Verna, Berhongaray dijo que “es una foto que han buscado durante mucho tiempo, que el gobernador la debe haber buscado durante mucho tiempo y la consiguió en el último momento”.

“Conjeturas hay muchas al respecto. El gobierno es consciente que esta será una elección ajustada, son los números que manejan ellos y manejamos nosotros. Pero más allá de los números, prefiero manejarme por sensaciones y la sensación que tenemos es que hay un acompañamiento muy importante en cada una de las localidades de la provincia y eso nos hace pensar que vamos a hacer una gran elección”, cerró Berhongaray.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios