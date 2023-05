Luciano di Nápoli: “Estamos confiados que nos va a ir muy bien”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa y que busca la reelección, Luciano di Nápoli, se acercó a las 9 de la mañana a la Escuela N°6, para emitir su voto.

El jefe comunal expresó que «contento de poder volver a tener un acto eleccionario, por lo que hemos hablado con los fiscales todo esta muy tranquilo y funcionando con normalidad».

«Fue una campaña que hay que destacar la tranquilidad, sin agresiones ni virulencia electoral de los espacios políticos».

-¿Esperas una elección reñida?

-Nosotros estamos muy confiados de que nos va ir muy bien.

-¿En los últimos días se vieron muchos pasacalles rotos?

-Es cierto, no fue lo que caracterizo toda la campaña, fue muy tranquila, en otros distritos se ve mucha virulencia y agresividad, y si pasan estas cuestiones que suelen suceder en todas las elecciones, pero son hechos muy aislados, no hay que darle trascendencia, lo importante es que la ciudadanía puede ratificar los rumbos o cambiarlos según lo que consideren.

-¿Incidirá el dato de inflación que se conoció el viernes?

-No creo, porque principalmente lo que se elige es la categoría de gobernador e intendente, no tiene que ver con la cuestión macroeconómica, no se puede incidir demasiado más allá de una política puntual, no es algo que se pueda manejar.

Manifestó que cree que “habrá una buena convocatoria, porque si bien es cierto la situación compleja que atraviesa el pueblo argentino, también es cierto que el pueblo pampeano, que el pueblo santarroseño, siempre que ha podido se expresado. Entiendo que vamos a tener una buena afluencia de público”.

-Para el 25 de mayo se está convocando a nivel nacional de que se haga un acto para pedir la candidatura de Cristina.

-Cristina es mi conductora, la quiero con el alma, pero no tengo una información respecto a ese acto. Estoy abocado a la realidad de Santa Rosa. Mi tarea es arreglar los problemas de la ciudad hasta el 10 de diciembre de este año o hasta el 10 de diciembre del 2027 según lo que decida la gente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios