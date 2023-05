Contundente triunfo de Sabarots en General Acha: “esta gestión tiene como característica la diversidad”

Compartir esta noticia:

El jefe comunal radical en Juntos por el Cambio ganó holgadamente los comicios municipales, con el 80% de los votos.

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, obtuvo el domingo la reelección en forma holgada, venciendo a su contrincante del FreJuPa, Norberto De Cristófaro, con una amplia diferencia.

Según el Recuento Provisional de Resultados, Sabarots obtuvo 5.507 votos (82,07%), contra los 1.207 (17,98%) de Norberto De Cristófaro.

En su discurso, Sabarots agradeció a vecinos y vecinas de General Acha. “Esta gestión tiene como característica la diversidad, la amplitud y la necesidad de unirnos”.

“Por encima de las pertenencias políticas está el querer y tener como centro a General Acha. No importa el espacio político. Todos los espacios políticos, los unos y los otros, tienen que llegar a un mínimo de acuerdo porque, en definitiva, hay que resolverle la vida a la gente y no complicársela con la grieta y la separación de espacios. Con eso, no se jode”, dijo en su discurso.

“Vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre, aún cuando el gobierno provincial sea de otro color político. Vamos a ir con gestión y seguir modificando la realidad de General Acha, no solo lo estético y lo hermoso, sino estar cerca de la gente más vulnerable y vamos a seguir en esa línea”, dijo Sabarots, para agradecer a fiscales y militantes.

Los votos en blanco fueron 1487, los nulos 115 y no hubo votos recurridos.

