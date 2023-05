El CEC destacó que el aguinaldo no pagará impuesto a las ganancias

Compartir esta noticia:

Desde el Centro Empleados de Comercio resaltaron la medida tomada por la AFIP. “La celebramos con optimismo”, señaló el secretario general, Rodrigo Genoni.

En el día de ayer, la Admnistración Federal de Ingresos Publicos (AFIP) reglamentó la exención del Impuesto a las Ganancias del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente llamado aguinaldo.

Esta medida dispone que ya no deberán pagar el impuesto a las ganancias quienes, con el pago del aguinaldo, alcancen o superen la suma mínima no imponible. La semana pasada se conoció el nuevo piso con un incremento interanual del 125%, motivo por el cual no estarán alcanzados aquellos trabajadores y trabajadoras que cobren remuneraciones brutas de hasta $ 506.230. Esta medida favorece a unos 600.000 trabajadores en nuestro país.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Sin dudas, ninguno de los conceptos relacionados al salario de las y los trabajadores deberían estar alcanzados por el impuesto. Esta exención del aguinaldo pareciera ser el inicio de un buen camino y por eso la celebramos con optimismo para seguir trabajando en más medidas que beneficien el poder adquisitivo que tan golpeado ha sido en las últimas décadas”, señaló Rodrigo Genoni, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios