​​Mayoral: “estoy convencida que el malhumor diario por lo nacional se nos coló en las elecciones”

La vicegobernadora electa, Alicia Mayoral, analizó el resultado de las elecciones para el justicialismo y destacó el resultado en General Pico. Reconoció que el PJ se debe un análisis de la situación provincial.

Pasados los comicios del 14 de mayo, la vicepresidenta primera de la Cámara y vicegobernadora electa, Alicia Mayoral, analizó los resultados electorales y opinó que La Pampa no fue ajena al malhumor diario, debido a la situación nacional.

Con respecto a la lectura de la elección y las localidades que el FreJuPa perdió, Alicia Mayoral dijo que “el pueblo no se equivoca, ni cuando se gana, ni cuando se pierde. Conozco a cada uno de los candidatos que perdió y sé que trabajaron mucho por su localidad”.

“Llegó la hora de realizar el análisis que venimos postergando (dentro del PJ) en el marco de la seriedad y el compromiso para reconstruir el mosaico que nos queda en la provincia”, agregó.

En referencia a la elección de Fernanda Alonso, dijo que “nunca dudé que Fernanda iba a ser reelegida y nuestro pacto fue trabajar juntas por un triunfo contundente: siempre queremos más, pero tuvimos los resultados que salimos a buscar”, destacó en declaraciones al portal Infopico.

Mayoral contó que con el gobernador solo pudieron saludarse y compartir unas palabras: “me quedan largos meses como diputada y vicepresidenta primera de la Cámara, asique vamos a seguir trabajando juntos, pero cada uno en el lugar que le corresponde”.

Sobre su lugar en la legislatura a partir de diciembre, que será clave para el FreJuPa porque perdieron un lugar y quedó empatado con la oposición, Alicia aseguró que “lo que me molesta es no haber podido mantener el mismo caudal de diputados; pero no me quita el sueño tener ese lugar porque los desafíos me gustan y este es uno más. Cuando me tocó definir con un voto, no me tembló la mano“.

Carlos Verna fue el primero en felicitar a Alicia Mayoral, aun sin tener los números de ninguna mesa: “había acertado en todos los números”, reconoció la candidata electa, que concluyó: “En la campaña vimos muchísimos jóvenes que participaron junto a nosotros y hoy se traduce en votos, en una incómoda elección por lo que sucede a nivel nacional. General Pico está a 11 puntos de diferencia y eso para nosotros en un gran triunfo”. (Fuente: Infopico).

