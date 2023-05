Educación y justicia: dieron charla sobre grooming a estudiantes de la EPET

Compartir esta noticia:

Con una participación activa de los alumnos y alumnas, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez ofreció una charla sobre ciberdelitos en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 de Santa Rosa, en el marco del programa “Educación + Justicia”, que depende del Superior Tribunal de Justicia.









Durante la charla con alumnos la funcionaria advirtió sobre el uso responsable de las redes sociales y explicó cuáles se consideran delitos informáticos en la Argentina y cuáles no. Luego respondió las preguntas de los y las estudiantes de segundo año de primera y cuarta división.

En ese contexto, Blanco Gómez exhibió un par de videos referidos a sextorsión –a veces se lo denomina pornovenganza, aunque no es lo mismo– y grooming, indicando lo que lo primero no está penado en el país como tal y lo segundo sí.

Ello significa que la difusión no consentida de material íntimo por redes sociales no está tipificada como un delito en el Código Penal, aunque puede configurarse como coacción; y que sí lo está el contacto de un mayor con un o una menor, a través de medios electrónicos o redes sociales, con fines sexuales, tenga o no contacto físico.

Para ello, en uno de los videos, mostró el caso de Micaela Ortega, la niña de 12 años que fue contactada por Facebook por un hombre que estaba prófugo y que la terminó matando. Ese hecho fue el disparador para que se aprobara la ley de grooming en el país.

“El mensaje no es que no usen las redes sociales, sino que lo hagan responsablemente. Y que, frente a cualquier duda, acudan a sus padres o a un adulto responsable”, señaló la defensora.

En ese contexto diferenció la sextorsión de la pornovenganza al manifestar que “una cosa es amenazar con difundir fotos o imágenes y otra directamente difundirlas a modo de venganza”.

Blanco Gómez remarcó que “cada vez que ustedes suben material en una red social van dejando mucha información y terminan configurando su propia huella digital. Una simple foto tomando mates con amigos en la laguna Don Tomás, les da a un montón de datos a personas desconocidas. Y eso tienen que tenerlo en cuenta al momento de utilizar las redes”.

En el encuentro se produjo un intercambio de preguntas y respuestas con los alumnos y las alumnas porque uno de los cursos había leído un cuento vinculado con el tema. Por eso varios de ellos inquirieron a la funcionaria sobre cómo actuar frente a esas acciones y qué materiales son necesarios guardar como pruebas –“más que una captura de pantalla conviene sacar una foto de la pantalla con otro celular”, dijo la defensora–; además de comentar algunas situaciones personales y vecinales.

Los cursos estuvieron acompañados por las docentes Melina Merlo y María Virginia Saravia.

«Educación + Justicia» es una propuesta pedagógica del STJ que comenzó en el segundo semestre de 2015 y que tiene como finalidad proponer un acercamiento real de la Justicia a la comunidad pampeana, y especialmente a los alumnos y alumnas que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

Para ello ofrece un amplio abanico de propuestas pedagógica, como la concurrencia de estudiantes a juicios orales y públicos, la exhibición de un juicio real editado, las charlas de magistrados y funcionarios en los colegios y las visitas guiadas a edificios judiciales.​

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios