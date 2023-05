Federal: Independiente y Ferro se enfrentan por los playoffs

Compartir esta noticia:

Ambos equipos salen a la cancha por la continuidad. Las posiciones finales determinaron que el primer cruce sea justamente el clásico y por eso Independiente y Ferro juegan este viernes el punto uno de la serie al mejor de tres para avanzar en la Liga Federal de básquet.









El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Gigante de la Avenida del Rojo y luego la serie se va al “Colosito” verde (el martes), con la localía a favor de Ferro en caso de un tercer y definitorio encuentro (sería el miércoles) ya que Ferro terminó tercero en la tabla e Independiente sexto. El partido se televisará en vivo por la pantalla de la Televisión Pública Pampeana.

El choque aparece como muy parejo, muy equilibrado entre dos equipos que en la fase regular ganaron uno cada uno: fue 67 a 63 para el Rojo cuando jugó como local y 88 a 77 para el Verde en el Parque Angel Larrea (en ese caso mudó su localía).

Si bien ambos tienen caras diferentes en sus planteles respecto a los que comenzaron la temporada, es Independiente el que sin dudas se reforzó con jugadores de gran renombre y por eso habrá que ver cómo se desarrolla una serie que promete mucho tanto dentro como fuera de la cancha.

El otro pampeano en el Federal, All Boys de Santa Rosa, no jugará este viernes sino el sábado a las 21 su primer encuentro de la serie con Estudiantes de La Plata. El “Pincha” no tenía disponible su cancha y por eso pidió la postergación. Los de Juan Cruz Gavazza terminaron segundos mientras que el platense viene de eliminar a Kimberley de Mar del Plata en el play in. El segundo juego será el miércoles en el Aquiles Regazzoli y si hace falta un tercero, al otro día también en la cancha del auriazul. Los que se clasifiquen pasarán a jugar playoffs de interzona, es decir con clubes de la zona sur-patagonia.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios