Tierno: “antes la vocación de un frente y coalición para gobernar, ahora una tercera posición para defender a La Pampa”

El excandidato a gobernador de Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno, anunció que presentará una propuesta nacional para las PASO de agosto y volvió a responsabilizar a Torroba por no conformar un frente opositor más amplio, con Juntos por el Cambio.

En una nota enviada a esta redacción, Juan Carlos Tierno, afirmó:

Transcurrido el día de las elecciones provinciales, corresponde reiterar lo que anunciamos el año pasado cuando avisamos a todos con la censura y la manipulación de parte del gobierno provincial y las empresas de prensa él vinculadas, que estábamos dispuestos desde Comunidad Organizada a conformar un gran frente programático con vista a una coalición de gobierno en la provincia de La Pampa, tanto a nivel provincial como de todos y cada uno de los municipios y comisiones de fomentos.









Fue así que en octubre del 2022 mantuvimos un encuentro personal con Maximiliano Aliaga, Sandra Fonseca y Juan Carlos Tierno con la Sra. Patricia Bulrich, con la intención de ir construyendo la factibilidad de un gran frente programático en la provincia. Así se fueron desarrollando entre otros el denominado Grupo Hotel desde el ámbito del Pro, como así también diálogos con personas representativas de la Unión Cívica Radical como el sr. Daniel Kronemberger , el sr. Pechin y también con la manifestación pública incluso dada por el sr. Juan Carlos Marino, incluyendo también a peronistas postergados, humillados por el grupo de dominación del Partido Justicialista provincial desde el gobierno como así también integrando a partidos provinciales entre otros.

Que ello no fue posible y tal como me lo señalaran varios de los nombrados de la Unión Cívica Radical por la imposición de Francisco Torroba para impedirlo.

Corresponde señalar que el nombrado Torroba fue participante de la negación del incumplimiento institucional desde Pampetrol correspondiendo a Comunidad Organizada el cargo de Síndico como así también de integración en el Directorio y de las otras empresas públicas con participación estatal mayoritaria, diciendo que la ley era confusa. Contrariamente la Unión Cívica Radical a nivel orgánico y a través de su comité provincial del mismo y por una unanimidad presidida por el sr.- Julio Pechin a mediados del 2020 expresó que en el respeto a la institucionalidad provincial y a la ley de Pampetrol le correspondía los cargos en esa empresa estatales y particularmente Pampetrol, a Comunidad Organizada.

Así mismo usurpando los cargos que correspondían , no por una división en bloques ni una conformación de supuesta mayoría legislativas, sino porque las leyes de esas empresas determinan que la representación se debe realizar por el resultado electoral, es decir respecto al voto popular fue usurpado los cargos y en el caso de Pampetrol el de Síndico titular por un tal Matzkin a partir de la promoción de la dupla desde hace años conformada aparentando oposición y oficialismo por Mac Allister y Verna y de esa manera con impedimentos a participar a Comunidad Organizada.

Así quedo conformado un grupo unidos por el petróleo con apariencia de distintas pertenencia político partidarios. Seguimos el camino de integración de un espacio genuino de participación desde Comunidad Organizada integrando a personas del Pro y del Partido Demócrata, el sr. Carlos “caico” Montoya que lleva la candidatura de a presidente de la nación del sr. Javier Milei.

El resultado electoral del domingo próximo pasado es demostrativo fehaciente de lo que manifestábamos originalmente el año pasado, porque también había sido preludio incuestionable el resultado electoral de las elecciones legislativas del año 2021. Y si hubiese sido con el sistema de boleta única de papel el resultado hubiese sido otro. Pero pudo más, ya no el internismo sino los intereses de apariencia político, que en definitiva esconden de otras características que inexorablemente tarde o temprano serán encuadrados institucionalmente en la provincia y particularmente referido al petróleo.

Es así que al día de hoy hemos conocido que varios de los que participaron de estas componendas en Pampetrol hoy representarían en La Pampa a la Sra. Patricia Bulrich y por ende tornando totalmente abstracto inconducente todo acuerdo de voluntades con vistas a ideales superiores para incluirlo en política de estado a nivel nacional.

Un habitual propalador de las posiciones de los distintos grupos que se denominan Juntos por el Cambio o Cambiemos a nivel nacional, La Nación +, el sr. Paulino Rodríguez manifestó que no se había podido lograr ganar las elecciones por la decisión de Juan Carlos Tierno de presentarse a candidato. Se le explicó lo arriba indicado que evidentemente lo desconocía y que la responsabilidad de esa situación evidentemente se la habían ocultado por los que le habían solicitado que formular esas expresiones y desconociendo la situación a nivel de la provincia de La Pampa y evidentemente generada por los que son los responsables políticos y personales por sus intereses ocultos de la situación y que quedara muy claro para todo el ambiente político como para gran parte de la sociedad. Pese a esta explicación el sr. Paulino Rodríguez negó el derecho a réplica.

Que siendo yo así y respetando plenamente nuestra integración a nivel de Comunidad Organizada y particularmente nunca habiendo ,manifestado en la provincia que habíamos hecho un acuerdo con el sr. Javier Milei , que no fue tal, hoy manifestamos a toda la población que seguiremos en la construcción, ya para las próximas elecciones nacionales, con el mismo énfasis de representar y defender a La Pampa sobre diversas situaciones de apariencia política, pero que encierran no ya solo internismos sino despiadadas peleas grupales y/o personales que están destrozando, no solo al supuesto grupo oficialista a nivel nacional y su representación local, sino a la que se presentaba hace unos cuantos meses como el sector de opción desde el ámbito nacional.

